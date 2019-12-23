(اجتماعية الشورى) تواصل مناقشة خطتها لدور الانعقاد السنوي الحالي وتناقش عددا من مشروعات الاتفاقيات المحالة إليها

واصلت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس مناقشة خطة عملها وبرنامجها التنفيذي لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة التاسعة (2019 ـ 2023)م، المقرر إحالتها لمكتب المجلس، تمهيداً لإقرارها في إحدى جلسات المجلس المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثالث لدور الانعقاد السنوي الأول (2019 ـ 2020)م من الفترة التاسعة برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع أبدت اللجنة مرئياتها وملاحظاتها حول الموضوعات المحالة إليها من البرلمان العربي المتعلقة بمشروع قانون استرشادي بشأن النقل في العالم العربي، ومشروع قانون استرشادي لشبكة أمان اجتماعي عربي، ورؤية البرلمان العربي بشأن مشروع الربط الكهربائي بين الدول العربية، وقررت إحالتها إلى مكتب المجلس.

إلى جانب ذلك، تمت الإحاطة بعدد من مشروعات الاتفاقيات المحالة للجنة وهي: مشروع اتفاقية والخدمات الجوية بين السلطنة و جمهورية بيلاروسيا، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين السلطنة وجمهورية غامبيا.

ومن المتوقع أن تستضيف اللجنة اليوم (الثلاثاء) سعادة المهندس وكيل وزارة النقل للنقل لمناقشته حول عدد من مشروعات الاتفاقيات المحالة، وهي: اتفاقية النقل البري بين حكومة السلطنة وحكومة الجمهورية التونسية، ومشروع اتفاقية عقد النقل البري الدولي للبضائع لعام ١٩٥٦م والبروتوكول الإضافي للاتفاقية.

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