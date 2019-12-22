الشرطة تحتفل بافتتاح المبنى الجديد لمركز شرطة بدبد ومبنى الخدمات بالولاية

في المحليات 23 ديسمبر,2019 نسخة للطباعة

ضمن سلسلة المشاريع الإنشائية لشرطة عمان السلطانية احتفل صباح أمس بافتتاح المبنى الجديد لمركز شرطة بدبد ومبنى الخدمات بالولاية بمحافظة الداخلية.

رعى الاحتفال سعادة الشيخ الدكتور خليفة بن حمد السعدي محافظ الداخلية وبحضور اللواء/ حمد بن سليمان الحاتمي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات وعدد من المكرمين وأصحاب السعادة وكبار ضباط شرطة عمان السلطانية وقوات السلطان المسلحة والأجهزة الأمنية ومسؤولي المصالح الحكومية والمشايخ والمواطنين بالمحافظة.

بدأ الاحتفال بالاستعراض العسكري الذي أقيم بهذه المناسبة، فقد أدى الطابور التحية العسكرية، ثم مرَّ من أمام المنصة الرئيسية، وردد المشاركون في طابور الاستعراض العسكري نشيد شرطة عمان السلطانية (حماة الحق)، ونداء التأييد، وأُختتم بخروج الطابور من ميدان الاستعراض، وبعدها قدمت موسيقى شرطة عمان السلطانية معزوفات موسيقية.

ثم قام سعادة الشيخ الدكتور محافظ الداخلية راعي المناسبة يرافقه اللواء مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بالافتتاح الرسمـي لمبنى المركز ثم تجولوا والحضور في ارجاء المركز الذي يضم أقساماً للتحريات والتحقيقات الجنائية والحوادث ومكاتب ادارية وغرفة للعمليات وقاعات متعددة الأعراض واستمعوا خلالها الى شرح واف عن المهام التي يؤديها المركز.

كما يضم المركز مبنى متكاملاً لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين والمقيمين في مجال الجوازات والإقامة والأحوال المدنية والمرور والفحص الفني للمركبات.

وفي مجال الرعاية الاجتماعية يضم المركز عدداً من المباني السكنية مجهزة بجميع الخدمات للضباط والأفراد.

وقد روعي في تصميم المركز توفير بيئة ملائمة لأداء المهام الأمنية وسرعة انجاز معاملات المراجعين، كما تم اعداد الكادر البشري للمركز اعداداً مهنياً وفق متطلبات العمل وبما يعكس اهتمام القيادة العامة للشرطة للارتقاء بالخدمات الشرطية المقدمة الجمهور.

وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ الدكتور/ خليفة بن حمد السعدي محافظ الداخلية: أنا سعيد بافتتاح هذا الصرح الأمني الشرطي الكبير الذي يخدم أبناء الولاية جميعاً والولايات المجاورة ويأتي هذا الافتتاح ضمن جهود شرطة عمان السلطانية في توفير الخدمات الشرطية لجميع سكان السلطنة وهذه لبنه إضافية جديدة بالإضافة الى المراكز التي تم تدشينها في المرحلة السابقة واشكر شرطة عمان السلطانية على هذه الجهود المبذولة وأتمنى لهم التوفيق.

وتقدم سعادة الشيخ حمود بن علي المرشودي والي بدبد: بالشكر الجزيل إلى شرطة عمان السلطانية على هذا الصرح الحيوي الذي سوف يخدم أبناء الولاية والولايات المجاورة.

كما قال الشيخ سليمان بن سعيد الهدابي: إن الخدمات التي تقدمها شرطة عمان السلطانية هي دليل اهتمام حضرة صاحب الجلالة ـ حفظه الله ورعاه ـ بالمواطن، حيث كنا في السابق نقطع المسافات للحصول على هذه الخدمات وبافتتاح المراكز الشرطية والخدمية في مختلف الولايات أصبحت الخدمات في متناول الجميع.

وقال الدكتور سيف بن عبدالله الهدابي: نبارك للجميع افتتاح هذا الصرح الأمني والخدمي في ولاية بدبد ونشكر شرطة عمان السلطانية على الخدمات التي تقدمها في جميع مناطق السلطنة، هذا الإنجاز هو أحد ثمار النهضة المباركة لحضرة صاحب الجلالة ـ حفظه الله ورعاه ـ ونشكر القائمين على هذه المشاريع متمنين لهم كل التوفيق والسداد في إيصال الخدمات للمواطن في كل مكان.