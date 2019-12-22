خصب .. شواطئ بكر ولؤلؤة تعانق زرقة البحر بجمالها

في المحليات 23 ديسمبر,2019 نسخة للطباعة

تكوينات وأشكال صخرية ترسمها الطبيعة على ضفاف القرى الساحلية

متابعة ـ محمد بن سعيد العلوي:

تعد محافظة مسندم بما تحتويه من مكنونات طبيعية وتنوع بيئي وشواطئ بحرية على امتداد شواطئها وجزرها وقراها الساحلية كنوزاً زاخرة ومتحف طبيعي يضم الكثير من الجماليات والتحف الفنية التي وهبها الله سبحانه وتعالى لهذه الأرض الطيبة.

وتتميز ولايات المحافظة الأربع:(خصب وبخا ودبا ومدحاء) بتنوع طبيعي متفرد، فكل ولاية لها ما يميزها من مواقع سياحية وطبيعية وجيولوجية وأماكن سياحية بحرية أو جبلية أو غيرها من الأماكن الاخرى.

الحديث عن هذه المحافظة العريقة يطول ويطول ويحتاج الى مجلدات فهي تكتنز بين جبالها وبحرها وسهولها وأفلاجها ونخيلها الشامخ الكثير الكثير، والحديث ذو شجون وممتع عن جمال وروعة هذه المحافظة الجميلة.

جولتنا السياحية سوف نبرز من خلالها المعالم والملامح السياحية والتاريخية والحضارية، وفي هذا الجانب سوف نبدأ بولاية خصب على أن نتناول خلال الأسابيع القادمة باقي الولايات الاخرى.

تعد ولاية خصب احدى ولايات محافظة مسندم بموقعها الجغرافي المميز وتكويناتها الطبيعية البحرية والجبلية والأثرية متحفاً طبيعياً يضم بين مكنوناته الكثير من التحف النادرة التي مازالت تبحث عمّن يبرزها للوجود، فولايات المحافظة تمتلك مخزوناً كبيراً من المنتج السياحي الذي ينتطر أن يتم الالتفات اليه، فالجبال الشاهقة التي تحرس مياه البحر وتتعانق مع زرقة البحر والشواطئ الجميلة البكر جماليات وتألق لايفارق المكان.

الزائر الى ولاية خصب وهي حاضرة المحافظة تستقبله تلك الشواطئ البحرية الممتدة ولعل شاطئ بصة الجميل الذي يشهد مع قدوم موسم الشتاء حركة سياحية نشطة من الأماكن السياحية والطبيعية الجميلة، فلو استغل هذا المكان سياحياً سيعود بالكثير من الفوائد على المحافظة من خلال إقامة المشاريع السياحية الواعدة.

حيث تشتهر ولاية خصب بمحافظة مسندم بالعديد من المواقع السياحية والطبيعية البحرية منها والاثرية والجبال والقلاع والحصون والشواهد التاريخية الى جانب القرى الساحلية والجزر البحرية والأخوار الى جانب التكوينات الصخرية والجبال التي تلفها المياه من كل جانب.

وتزخر القرى الساحلية في المناطق البحرية بولاية خصب بمحافظة مسندم بأشكال طبيعية وكأنها صور لحيوانات وأشكال على ضفاف القرى الساحلية التي تنتشر في الجزر، والى جانب شاطئ بصة تمتلك ولاية خصب مقومات سياحية كثيرة حيث الجزر البحرية المنتشرة على طول البحر ومنها جزيرة التلغراف وخور شم وأم الغنم وجزيرة سلامة وبناتها .. وغيرها وغيرها الكثير من الشواطئ الاخرى.

ومن الجماليات التي يرصدها الزائر الى ولاية خصب هو حرص الأهالي على ارتياد البحر فهو مصدر مهم للكثيرين من ابناء المحافظة، فتراهم يمخرون عباب البحر بحثاً عن الأسماك وخيرات البحر الى جانب السفن والمراكب السياحية التي تُعد موسماً مهماً لأبناء المحافظة.

ومن الأشياء الجميلة التي يجدها الزاهر الى ولاية خصب خاصة عند المساء هو جمال الغروب والشمس تأذن للمغيب .. صور معبرة جميلة تبعث في النفس الراحة والتفكر قي الكون وروعة البحر تتصافح أشعة الشمس مع امواج البحر ليشكلا لوحة طبيعية رائعة.