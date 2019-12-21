المسئولون والأهالي بعبري يثمنون الفوز بكأس جلالة السلطان في مسابقة شهر البلديات وموارد المياه

بعد فوز عبري المياه 29

ـ تنفيذ 53 مشروعا خدميا بتكلفة مليون و400 ألف ريال عماني

عبري ـ من سعيد الغافري وصلاح العبري:

حصلت ولاية عبري على المركز الأول في كأس جلالة السلطان بمسابقة شهر البلديات وموارد المياه (التاسعة والعشرين) ..

وبهذه المناسبة والإنجاز الكبير أعرب مسئولو ومشايخ وأهالي ولاية عبري عن سعادتهم بهذا الفوز، مؤكدين بأن حصول الولاية على كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في منافسات مسابقة شهر البلديات وموارد المياه في نسختها (التاسعة والعشرين) والذي حمل شعار:(جهود متواصلة وتنمية مستدامة) وفوزها بالمركز الاول على مستوى الولايات المشاركة في المسابقة، يعتبر وسام فخر واعتزاز وتتويج للعمل المشترك وتحسين جودة الخدمات ودفعها للتطوير والاستمرارية على العطاء والتكاتف والتلاحم البناء في مختلف المجالات البلدية والمائية.

* ملحمة عمل مشتركة

قال سعادة الشيخ الدكتور خلف بن سالم الاسحاقي ـ والي عبري، رئيس لجنة شؤون البلدية بالولاية: إن الفوز جاء نتيحة ثمار جهد وعمل مستمر وتكاتف وتعاون عضيد ومثمر بين لجنة شؤون البلدية والمديرية العامة للبلديات الاقليمية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة وبلدية عبري وكافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمشايخ ورجال الاعمال والأهالي الذين تكاتفوا وعملوا لأجل نيل هذه الولاية العريقة بالكأس الغالية، مهنئاً سعادته كافة مشايخ وأهالي ولاية عبري بهذا الفوز، مثمناً تلك الجهود التي قام بها الجميع لتحقيق هذا المركز المتميز والذي تبوأت به الولاية نظير ملحمة العمل المشتركة، مشيراً سعادته الى أن الاستعدادات كانت مبكرة للدخول في منافسات شهر البلديات وموارد المياه التاسع والعشرين وتم تنفيذ 53 مشروعاً خدمياً في المجال البلدي والمائي بتكلفة تصل مليوناً وأربعمائة ألف ريال عماني.

* نتائج متميزة

من جانبه أعرب الشيخ علي بن عبدالله المنذري ـ عضو لجنة شؤون البلدية بولاية عبري ورئيس نادي عبري سابقاً عن سعادته البالغة بفوز ولاية عبري بكأس جلالته في منافسات شهر البلديات وموارد المياه التاسع والعشرين وتحقيق نادي عبري المركز الخامس في مسابقة الشباب لعام 2018م، ووجه شكره وتقديره لسعادة الشيخ محافظ الظاهرة وسعادة الشيخ والي عبري واخوانه اعضاء لجنة شؤون البلدية وكافة المشايخ ورجال الاعمال والمؤسسات الحكومية والأهلية الذين ساهموا بدورهم في الاجادة في العمل والتكاتف والتعاون والذي حقق هذا الانجاز وتتويج الولاية بهذه الكأس الغالية، منوهاً بأن هذه النتائج تعد وسام فخر واعتزاز في صدور الجميع يجب العمل على استمرارها وتطويرها.

* خدمات متنوعة

الشيخ عبدالعزيز بن حمدان البلوشي ـ عضو المجلس البلدي بمحافظة الظاهرة، رئيس لجنة الشئون العامة بالمجلس، عضو لجنة شؤون البلدية بعبري وصف هذا الانجاز الذي تحقق بأنه نتاج عمل متواصل وجهود وثابة لتعزيز العمل المجتمعي الذي يسهم في نماء وتطور الخدمات بالولاية وقراها، مضيفاً بأن المساهمة الفاعلة للقطاع الخاص ورجال الاعمال والأهالي أضاف لبنة جديدة في مسيرة العمل المشترك وتواصل في تنفيذ مشاريع خدمية يستفيد منها أفراد المجتمع والمقيمين وهذا بالفعل ما يلاحظه الجميع من تنوع في هذه الخدمات، فالولاية شاركت في منافسات شهر البلديات وموارد المياه (التاسع والعشرين) بمشاريع حيوية توزعت في مختلف قرى الولاية.