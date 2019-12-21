برنامج تعاون لتعزيز التدريب التعليمي بين جامعة السلطان قابوس والمجلس العماني للاختصاصات الطبية

وقع سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس جامعة السلطان قابوس وسعادة الدكتور هلال بن علي السبتي الرئيس التنفيذي للمجلس العماني للاختصاصات الطبية، برنامجًا تعاونيًا بشأن تقديم دورة تحضيرية للامتحان الوطني القياسي للممرضين حديثي التخرج بشهادة البكالوريوس،وذلك في مقر المجلس العماني للاختصاصات الطبية بالعذيبة.

حضر مراسم توقيع البرنامج مجموعة من المسؤولين من كلا المؤسستين، ويأتي هذا التعاون ترجمة لجهود المجلس والجامعة ممثلة في كلية التمريض لتعزيز سبل التعاون المشترك بين المؤسستين بهدف تأهيل وإعداد المرشحين لتقديم ممارسة صحية مهنية آمنة وفعالة.

وبموجب البرنامج الموقع سيتم تقديم دورة تحضيرية للامتحان الوطني القياسي للممرضين حديثي التخرج بشهادة البكالوريوس، وهي دورة تحضيرية مكثفة لمدة أربعة أيام مصممة خصيصًا للمرشحين في مجال التمريض، وتهدف الدورة إلى إعداد الممرضين المرشحين لتحسين فرص اجتياز الامتحان الوطني القياسي للتمريض وتطوير مهاراتهم في أداء الامتحان، وسوف يضيف للممرضيين الذين يكملون الدورة التحضيرية المزيد من الاستعداد لأداء الامتحان، والذي يؤدي في النهاية إلى تحسين أدائهم فيه.

وجاء قرار توقيع البرنامج تماشيًا مع خطط المجلس العماني للاختصاصات الطبية ودوره في تأهيل الكوادر الطبية والعمل على التكامل مع المؤسسات الأكاديمية لتحقيق أهداف المجلس في مجال الرعاية الصحية.

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