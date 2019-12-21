مجلس الأمناء بالاختصاصات الطبية يناقش خططه لبرامج الزمالة محليا

عقد مجلس الأمناء للمجلس العماني للاختصاصات الطبية مؤخراً اجتماعه الرابع لهذا العام.

ترأس الاجتماع معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي ـ وزير الصحة، رئيس مجلس الأمناء وبحضور سعادة الدكتور هلال بن علي السبتي، الرئيس التنفيذي للمجلس العماني للاختصاصات الطبية وأعضاء مجلس الأمناء، وذلك في القاعة الرئيسية بمبنى المجلس العماني للاختصاصات الطبية.

تضمن الاجتماع اعتماد محضر الاجتماع الثالث لعام ٢٠١٩م، ومتابعة القرارات وخطط العمل الموضوعة سابقاً.

استعرض الاجتماع المقترح النهائي لبرامج الزمالة التي يسعى المجلس لتنفيذها محلياً، وهي برنامج زمالة علم أمراض الأذن وبرنامج الزمالة في أمراض القلب للكبار، ضمن خطط المجلس للتوسع في رفد القطاع الصحي بكوادر مؤهله محليًا ضمن البرامج المعتمدة في المجلس العماني للاختصاصات الطبية.

وتنبع أهمية الحاجة لتوفير هذه البرامج وفقاً لدراسات أعدت شملت جميع محافظات السلطنة، كما احتوت هذه المقترحات على نظام التدريس، والمنهج الذي من الممكن اتباعه حسب كل تخصص، وعدد الأطباء الذين سيتم استيعابهم في كل برنامج في حال اعتماده، كذلك المراكز التدريبية المهيأة من الناحيتين الفنية والكادر المؤهل لتدريب الأطباء، وعدد المدربين، وخبراتهم التي اكتسبوها، وسيتم اختيار هيئة التدريس وفقا لشروط معتمدة لدى المجلس تضمن الحصول على مدرب كفء وقادر على نقل خبرته التي اكتسبها خلال مسيرته العلمية والعملية إلى الأطباء العمانيين، وسوف يخضع الطبيب الراغب في الالتحاق ببرامج الزمالة بعدد من الامتحانات والمقابلات تؤهله للالتحاق بالبرامج.

بالإضافة إلى مواصله المجلس ابتعاث الأطباء لإكمال التدريب في البرامج التخصصية والابتعاث لتخصصات الزمالة في التخصص الدقيق والتخصصات النادرة، لاستمرار سير عملية التدريب والتأهيل الطبي للكوادر العمانية.

واستعرض الاجتماع مقترح لإمكانية اعتماد بعض المؤسسات الصحية الخاصة (PHE) كمراكز تدريب للمساهمة في تأهيل الأطباء المقيمين في مختلف البرامج التدريبية التخصصية بالتكامل مع مراكز التدريب المعتمدة لدى المجلس من مؤسسات القطاع العام.

واستعرض سعادة الدكتور هلال بن علي السبتي الرئيس التنفيذي للمجلس العماني للاختصاصات الطبية كذلك أهم الفعاليات والأنشطة التي يسعى المجلس لتنفيذها في العام القادم، كما تمت مناقشة خطط عمل المجلس والمشاريع الاستراتيجية لعام ٢٠٢٠م.