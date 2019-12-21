فعالية بالمستشفى السلطاني حول اليوم التوعوي لطب الأعماق والعلاج بالاوكسجين

نظم مؤخراً المستشفى السلطاني ممثلاً في المركز الوطني لطب الاعماق وبالتعاون مع مستشفى الخليج التخصصي فعالية توعية بعنوان:(اليوم التوعوي لطب الاعماق والعلاج بالاوكسجين المضغوط) تحت شعار:(طب الاعماق صحة وآفاق).

حضر الفعالية صاحبة السمو السيدة الدكتورة خولة بنت الجلندى بن سيف آل سعيد، وعدد من الكوادر الطبية والفئات الطبية المساعدة المختلفة وبمشاركة جيدة من مختلف أفراد المجتمع، وذلك بالمركز التجاري ــ مسقط مول.

الفعالية التوعية تضمنت معرضاً احتوت أركانه على عدة أقسام من بينها قسم لفحص الأسنان ولفحص كتلة الجسم ولقياس فحص السكر الضغط وسكر الدم .. وغيرها من الفحوصات المجانية الاخرى.

وشهدت الفعالية مشاركة عدد من الجهات تمثلت في المركز الوطني لطب الأعماق (قسم العلاج بالاوكسجين المضغوط وعيادة قدم السكري ومركز الخليج للغوص).

وقالت الدكتورة عائشة بنت حبيب البلوشية ـ مسؤلة المركز الوطني لطب الاعماق بالمستشفى السلطاني: إن هذه الفعالية تعد الأولى من نوعها التي ينظمها المركز لمختلف أفراد المجتمع، وهدفت الى نشر الوعي والتثقيف الصحي بوجود خدمة العلاج بالاكسجين المضغوط داخل السلطنة، والى التعرف على العلاج بالأكسجين المضغوط والحالات المرضية المعتمدة التي تستفيد من هذا العلاج والحصول على استشارة أولية والى التعرف على مكونات الجهاز المستخدم في العلاج، وبالخدمات التي يقدمها المركز الوطني لطب الاعماق بالسلطنة، بالاضافة الى التعرف على رياضة الغوص والمخاطر المصاحبة والفحوصات اللازمة قبل ممارستها.

وأضافت: إن الفعالية التثقيفية شهدت مشاركة إيجابية من مختلف شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين بالسلطنة، وصاحبها إقامة فعاليات متعدده صحية وبرامج ترفيهية ومسابقات للصغار والكبار نالت استحسان المشاركين والحضور.

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