جمعية الصحفيين العمانية تحتفي غدا بمرور 15 عاما على إنشائها

تقيم جمعية الصحفيين العمانية غدا (الاثنين) حفلها السنوي، حيث أكملت الجمعية 15 عاماً من النشاط والتميز فيما يصب بمصلحة الاعلاميين منذ إنشائها.

وسيُقام الحفل برعاية معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وعدد من الاعلاميين وأعضاء الجمعية، وذلك بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض.

وسيتضمن الاحتفال عدداً من الفقرات، أبرزها مشاركة الفرقة الفولاذية بموسيقى الحرس السلطاني العماني لتقديم مجموعات من المقطوعات الموسيقية، إضافة إلى كلمة الجمعية والتي تستعرض فيها أبرز ما قدمته في مجال التعاون الاعلامي مع مؤسسات داخلية وخارجية وخدمة الاعلاميين المنتسبين من أعضاء الجمعية، فيما يسهم بصقل خبراتهم ومهاراتهم المهنية، إلى جانب إقامة معرض للصور يستعرض ملامح وافرة من منجزات النهضة المباركة والتي تؤتي ثمارها عاماً بعد عام وبواقع ملموس يشهده الجميع، ويتشكل المعرض من إنتاج الزملاء الاعلاميين المصورين من أعضاء الجمعية المنتسبين إلى عدد من المؤسسات الصحفية والاعلامية، وسيتضمن الاحتفال عرض فيلم قصير يستعرض انشطة وفعاليات الجمعية لعامي ٢٠١٨ و٢٠١٩.

إضافة إلى ذلك، فستقوم جمعية الصحفيين العمانية بتكريم 110 من أعضاء الجمعية الفاعلين والمؤثرين في مسيرة لجان الجمعية المختلفة والفاعلين والمساهمين في تعزيز وخدمة زملائهم الاعلاميين.

ومن أبرز فقرات الحفل إعلان أسماء الفائزين في المسابقة التي نظمتها الجمعية لأعضائها بمناسبة زيارتهم لولاية الدقم، وتتضمن المسابقة مجالات متعددة منها:(المقال والخبر والتغطية التليفزيونية والتصوير والتغطية في وسائل التواصل الاجتماعي)، وإلى جانب ذلك ستقوم الجمعية العربية للصحافة والاعلام (آرابرس) بالاعلان عن الشخصية الاعلامية العمانية 2020، وكذلك تكريم عدد من الصحفيين والاعلاميين المجيدين لعام ٢٠١٩.