الاشادة بتكليف السلطنة لرئاسة فعالية ذكرى (الثلاثين) لاتفاقية حقوق الطفل

في ختام اجتماعات وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالأردن

الاحتفال بيوم اليتيم العربي في الخامس عشر من شهر رمضان واعتماد الاستراتيجية العربية للعمل التطوعي

عمّان ـ من يونس المعشري:

أشاد أصحاب المعالي وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بتكليف السلطنة من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة لرئاسة الفعالية الرفيعة المستوى للاحتفال بالذكرى (الثلاثين) لاعتماد اتفاقية حقوق الطفل اعترافاً بالدور الذي تقوم به السلطنة وسجلها الحافل في مجال رعاية حقوق الطفل، جاء ذلك خلال انعقاد الدورة (التاسعة والثلاثين) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالعاصمة الأردنية (عمّان) واختتمت أعماله مساء أمس الأول (الثلاثاء).

وكان معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية قد ترأس وفد السلطنة المشارك في الاجتماعات والتي ترأستها معالي بسمة موسى اسحاقات وزيرة التنمية الاجتماعية الأدرنية وبحضور معالي السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية.

حيث تناول الاجتماع العديد من الموضوعات التي تهم الشأن الاجتماعي في الدول العربية أبرزها اعتماد الاستراتيجية العربية للعمل التطوعي ورفعها إلى الدورة الـ(31) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة 2020 واعتمادها إلى جانب اعتماد الاطار الاستراتيجي العربي لمهنة العمل الاجتماعي كوثيقة استرشادية تدعم جهود الدول العربية في هذا المجال.

كما تم خلال الاجتماع دعوة جميع وزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية أو ما في حكمها في الدول الأعضاء باتخاذ الاجراءات اللازمة على المستوى الوطني لتضمن الاطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الابعاد 2020-2030 ضمن سياساتها وبرامجها ذات الصلة والاستفادة من وحدة المسوحات والدراسات الميدانية الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية القطاع الاجتماعي، أما فيما يتعلق بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في خطة التنمية المستدامة 2030 الاقرار على متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وتعميم استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج الاشخاص ذوي الاعاقة وإيجاد الخطة الاعلامية للأشخاص ذوي الاعاقة في كافة الوسائل الاعلامية المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي، كما تمت الموافقة على تقديم الدعم لوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية لمشروعي دعم قدرات نركز الدفع والادماج الاجتماعي ومشروع تركيز الطاقة الشمسية لتطوير أداء الورش التربوية التأهيلية ، والموافقة على تقديم الدعم لوزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية لدعم المرحلة الاولى من مشروع الرعاية المنزلية للأشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن، ودعم مشروع المرأة الريفية في محافظة حضرموت وتجهيز مركز الأسر المنتجة وتنمية المجتمع في محافظة مأرب باليمن.

وتم خلال الاجتماع اعتماد الدراسة التحليلية لظاهرة الاطفال الذين ليس لديهم مأوى في بعض الدول العربية، كما تمت الموافقة على تحديث الاستراتيجية العربية للأسرة وخطة العمل التنفيذية الخاصة بها بما يتماشى مع الظروف والتحديات التي تعانيها الأسر في المنطقة العربية، وإعداد دراسة تحليلية للمنطقة العربية بمناسبة مرور 30 عاماً على إصدار اتفاقية حقوق الطفل حول أثر الاتفاقية على تعزيز حقوق الطفل والتقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية في الدول الأعضاء، والموافقة على تخصيص دعم مالي لإعداد استراتيجية للإرشاد الأسري والاستفادة من الميثاق الاخلاقي للإرشاد الأسري الصادر من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، واطلاق حملة اعلامية للتوعية من مخاطر وسائل الاتصال والتقنية الحديثة، والموافقة على تخصيص يوم عربي لليتيم في الخامس عشر من شهر رمضان المبارك لتحتفل به الدول العربية.

* توقيع مذكرة تفاهم مع مصر

وقعت السلطنة ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية ووزراء التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية على مذكرة التفاهم في مجال التنمية الاجتماعية والتي جاءت على هامش اجتماعات وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والتي تتضمن تبادل الخبرات والمعلومات والدراسات والتشريعات في مجال الاحداث الجانحين ونتائج الدراسات المشتركة في مجال الوقاية من الانحراف السلوكي والادمان وتبادل الزيارات بين الطرفين، إلى جانب التعاون في مجال الأسر المنتجة واقامة المعارض، وفي مجال التأهيل الاجتماعي والاطلاع على تجارب البلدية في مجال تأهيل ورعاية الاشخاص ذوي الاعاقة والتجارب الناجحة في عملية تشغيل المعاقين والمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية وحلقات العمل في نفس الاطار، وفي مجال الطفولة والاسر البديلة وفي مجال العمل التطوعي والنشاط الاهلي في المجتمع المدني.