تتويج الفائزين في الدورة الثامنة لجائزة السلطان قابوس التقديرية للثقافة والفنون والآداب

تم تكريمهم بوسام السُّلطان قابوس للثقافة والعلوم والفنون والآداب ومبلغ مادي

• الإعلان عن مجال (1) في فرع الثقافة و (2) في الفنون ، و (3) في الآداب للتنافس في الدورة التاسعة الخاصة بالعمانيين

متابعة ـ فيصل بن سعيد العلوي: تصوير ـ سعيد البحري

بتكليفٍ من المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تّوج معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون مساء أمس الفائزين بجائزة السلطان قابوس التقديرية للثقافة والفنون والآداب في دورتها الثامنة المخصصة في التنافس لعموم العرب في نادي الواحات بالعذيبة، حيث تم تتويج المطرب المصري علي الحجار والذي فاز بالجائزة في مجال الطرب العربي عن فرع الفنون، بينما توّج الأديب العراقي باسم فرات بالجائزة في مجال أدب الرحلات عن فرع الآداب، حيث حصل الفائزان بالجائزة على وسام السُّلطان قابوس للثقافة والعلوم والفنون والآداب، بالإضافة إلى مبلغ مالي وقدره مائة ألف ريال عماني.

مجالات التنافس في الدورة التاسعة

أعلن معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون عن مجالات الدورة التاسعة لعام 2020م والتي سيتنافس فيها العمانيون فقط، حيث تم تخصيص مجال (1) في فرع الثقافة، بينما تم تخصيص مجال (2) في فرع الفنون، وتم في فرع الآداب تخصيص مجال (3)، حيث ستعلن إدارة الجائزة اشتراطات التقدم لكل فرع في الفترة القادمة.

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فقرات الحفل

وتضمن الحفل الذي أقيم في نادي الواحات أمس كلمة ألقاها سعادة حبيب بن محمد الريامي أمين عام مركز السلطان قابوس للثقافة والعلوم تحدث فيها عن جائزة السُّلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب والتي تمنح بالتناوب دورياً كل سنتين؛ بحيث تكون محلية في عام يتنافس فيها العمانيون فقط، وتقديرية في عام آخر؛ يتنافس فيها العرب عموماً. كما عرّف “الريامي” بلجان التحكيم وأعداد المشاركات حيث بلغ مجموع المتقدمين الذين استوفوا متطلبات الترشح (157) كان منهم 75 مترشحا في دراسات علم الاجتماع، والطرب العربي 27 مترشحا، وأدب الرحلات 52 مترشحا. ووجّه سعادته التهنئة لكل الفائزين بالجائزة في هذه الدورة، متمنياً لهم مزيداً من الاستحقاقات، كما تقدم بالشكر للمثقفين والفنانين والأدباء من العمانيين ومن الأشقاء العرب المتقدمين للترشح في هذه الدورة، راجيا لهم التوفيق في المحافل الثقافية المحلية والدولية الأخرى.

كما شهد الحفل ايضا عرض فيلم عن الجائزة عرّف بالفائزين وقدمت فرقة عمان للموسيقى التقليدية التابعة لمركز السلطان قابوس للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني وصلة فنية ضمن فقرات الحفل.

لجان التحكيم

وضمت عضوية لجنة التحكيم النهائية في مجال دراسات علم الإجتماع كلا من البحريني الاستاذ الدكتور باقر النجار استاذ علم الاجتماع بجامعة البحرين، والفلسطيني الاستاذ الدكتور ساري حنفي استاذ علم الاجتماع بالجامعة الاميركية ببيروت، والعراقي الاستاذ الدكتور سلام العبادي استاذ علم الاجتماع بجامعة بغداد. أما في (أدب الرحلات) فتشكلت لجنة التحكيم النهائية من السوري نوري الجراح مدير المركز العربي للأدب الجغرافي – ارتياد الآفاق، والمغربي الاستاذ الدكتور سعيد يقطين استاذ التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الانسانية بجامعة الرباط والأديب الشاعر سيف الرحبي من السلطنة.

اما لجنة التحكيم النهائية في مجال (الطرب العربي) فقد ضمت اللبناني الأستاذ الدكتور نداء أبو مراد عميد كلية الموسيقى وعلومها في الجامعة الأنطونية، والفنان البحريني خالد الشيخ، والاردني الدكتور نضال نصيرات رئيس قسم الفنون الموسيقية بالجامعة الأردنية.

تجدر الإشارة إلى ان لجنة تحكيم الجائزة في مجال دراسات علم الإجتماع عن فرع الثقافة قد حجبت الجائزة بسبب ان أحد شروط المسابقة يؤكد على ان تكون الأعمال خلاقة وممتعة وأن تكون مؤثرة وهذا الشرط بدرجة كبيرة لا يتوافق مع معظم الأعمال المتقدمة كما برر (مسألة الحجب) الأستاذ الدكتور سلام عبد علي العبادي عضو لجنة التحكيم في مجال دراسات علم الاجتماع.

وتأتي جائزة السُّلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب انطلاقا من الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بالإنجاز الفكري والمعرفي وتأكيدًا على الدور التاريخي لسلطنة عُمان في ترسيخ الوعي الثقافي باعتباره الحلقة الأهم في سلم الرقي الحضاري للبشرية، ودعمًا من جلالته -أعزّه الله – للمثقفين والفنّانين والأدباء المجيدين، حيث أصدر جلالته في 27 من فبراير 2011م المرسوم السُّلطاني السامي رقم (18/2011) القاضي بإنشاء جائزة السُّلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب.