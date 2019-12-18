المرهون يستقبل وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصري السابق ووزير تطوير القطاع العام الأسبق الأردني

استقبل معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية، رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة بمكتبه أمس كلاًّ من: معالي الدكتور أشرف العربي مستشار المعهد العربي للتخطيط، ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري السابق بجمهورية مصر العربية الشقيقة، ومعالي الدكتور خليف الخوالده وزير تطوير القطاع العام الأسبق بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، اللذين يزوران السلطنة حالياً للمشاركة في المؤتمر العربي حول حوكمة الإدارة العامة (الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي) والذي نظمه معهد الإدارة العامة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية ومركز عمان للحوكمة والإستدامة خلال الفترة 16 الى 18 ديسمبر الجاري.

في بداية اللقاء رحب معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية ـ رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة بالضيفين، مؤكداً على العلاقات الأخوية التي تربط السلطنة بكل من جمهورية مصر العربية الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في مختلف المجالات، مثنياً على مشاركة الضيفين وإثراؤهما لأعمال المؤتمر العربي حول حوكمة الإدارة العامة (الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي).

مضيفاً معاليه: إن هذه الزيارة تسهم في توثيق علاقات التعاون وتعزيز العمل العربي المشترك وتطوير آليات العمل الإداري بالدول العربية، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب والممارسات الإدارية الناجحة في مختلف المجالات، خاصة ما يتعلق منها بمجالات التدريب والاستشارات، ومجالات الخدمة المدنية والتطوير الإداري.

من جانبهما أعرب الضيفان عن شكرهما لحسن الاستقبال وكرم الضيافة التي لقياها في بلدهم الثاني السلطنة، معربين عن تقديرهما لنجاح المؤتمر الذي نظمه معهد الإدارة العامة بالسلطنة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية ومركز عمان للحوكمة والإستدامة، مشيدين بالإدارة العامة في السلطنة وما وصلت إليه من رقي بفضل العناية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مؤكدين على أهمية هذه الزيارة في تعزيز أوجه التعاون بين االدول العربية، مثمنين دور السلطنة ممثلة في معهد الإدارة العامة باستضافتها لهذا المؤتمر، الذي تناول مسارات الحوكمة في الإدارة العامة وتحديات تطبيق الحوكمة المؤسسية بالإضافة إلى الحوكمة المؤسسية لتحقيق التنمية المستدامة، بما يواكب التوجه العالمي في تعزيز مستوى جودة الأداء في المؤسسات العامة والخاصة.

حضر اللقاء السيد زكي بن هلال البوسعيدي الرئيس التنفيذي لمعهد الادارة العامة وعدد من مسؤولي وزارة الخدمة المدنية.