السلطنة تشارك في مؤتمر المنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم (اسرين) بنسخته التاسعة بأبوظبي

شاركت الشلطنة ممثلة بالشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم (OMREN) في مؤتمر المنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم (اسرين) بنسخته التاسعة، والذي أقيم في جامعة خليفة في العاصمة الاماراتية أبوظبي خلال الفترة الماضية تحت عنوان (الشبكات البحثية المؤثرة).

وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من شبكات البحث العلمي الدولية والعديد من المهتمين والعلماء والشخصيات الأكاديمية من القطاع البحثي العلمي والتعليم،حيث حضر ما يقارب من مائة مشارك ومتحدث من أربعين دولة وبحضور مكثف من أعضاء مجلس إدارة الشبكات البحثية العربية والعديد من الخبراء والمختصين في قطاع التقنية والاتصالات.

وشملت مشاركة الشبكة العمانية، إدارة جلسة نقاشية من قبل الدكتور عبدالمنعم بن علي الخروصي مدير الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم، حيث نوقشت مواضيع تقنية متنوعة وخدمات بحثية مقدمة من جامعة إنديانا بالولايات المتحدة الأميركية، وجامعة نيويورك في أبو ظبي، كما استعرض البروفيسور إبراهيم فتحي معوض أستاذ الذكاء الاصطناعي بحثه في محركات البحث المتقدمة للنصوص العربية، وقد تم خلال المؤتمر تكريم وردة الحبسية مديرة التطبيقات في الشبكة العمانية من إدارة المنظمة العربية على جهودها في دعم شبكات البحث والتعليم العربية لتفعيل الخدمات والدخول الى تحالف (ايديوجين).

وقد قام فريق الشبكة العمانية عقب المؤتمر بزيارة جامعة نيويورك في أبو ظبي حيث التقى بالدكتور معتز البرواني (المسؤول عن الحواسيب الفائقة الاداء)، واطلع على التقنيات المستخدمة في الجامعة في جانب الحواسيب فائقة الأداء المهمة جدا في الأبحاث العلمية المتقدمة.

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