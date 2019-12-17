المؤتمر العربي حول حوكمة الإدارة العامة يوصي بإنشاء جهة مركزية على مستوى كل دولة تكون مرجعية لجميع الجهات والمؤسسات العامة والخاصة والأهلية في تطبيق الحوكمة

في ختام أعماله أمس

تغطية ـ سليمان بن سعيد الهنائي: تصوير ـ إبراهيم بن اسماعيل الشكيلي:

أختتمت أمس فعاليات أعمال المؤتمر العربي حوكمة الإدارة العامة تحت عنوان:(الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي) الذي ينظمه معهد الادارة العامة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الادارية ومركز عمان للحوكمة والاستدامة واستمر على مدى ثلاثة أيام وذلك بفندق جراند ميلينيوم بالخوير.

ناقش المؤتمر ثلاثة محاور رئيسة، المحور الأول: مسارات الحوكمة المؤسسية في الإدارة العامة، والمحور الثاني: تحديات تطبيق الحوكمة المؤسسية، والمحور الثالث: الحوكمة المؤسسية ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقد شارك في جلسات هذا المؤتمر ستة وثلاثون متحدثاً يقدمون ستاً وثلاثين ورقة عمل، كما شارك نخبة متميزة من الخليج 365 العربي من مشرقه ومن مغربه.

وشملت فعاليات المؤتمر عدة جلسات، شمل اليوم الاول على مسارات الحوكمة المؤسسة في الإدارة العامة، أما في يومه الثاني والأخير فاشتمل على ثلاث جلسات تضمنت الجلسة الاولى حول التجارب والممارسات، أما الجلسة الثانية فكانت عن المنظمات الدولية والمكاتب القانونية، فيما تتضمن الجلسة الثالثة على تحديات تطبيق الحوكمة المؤسسة، أما في اليوم الأخير من الجلسات فتضمنت على جلسة واحدة حول الحوكمة المؤسسية السبيل لتحقيق التنمية المستدامة.وقد رعى فعاليات افتتاح المؤتمر أمس الأول معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمشاركين.

التوصيات

وقد خرج المؤتمر بالعديد من التوصيات من خلال أوراق العمل المقدّمة والمناقشات المعمّقة إلى تقديم تحليل لوضع الحوكمة المؤسسية في المنطقة العربية، حيث أكد المؤتمر على دور الحوكمة المؤسسية في نجاح الحكومات على طريق تحقيق غايات وأهداف استراتيجياتها الوطنية للتنمية المستدامة ويعبرون عن شعورهم بالارتياح التام للتفاعل الإيجابي بين المشاركين والمتحدثين ومقدمي أوراق العمل في المؤتمر، وكانت أبرز توصيات المؤتمر: إنشاء جهة مركزية على مستوى كل دولة، تكون مرجعية لجميع الجهات والمؤسسات العامة والخاصة والأهلية في تطبيق الحوكمة، وأن تتمتع بصلاحيات واسعة، وإنشاء ادارات مستقلة لدعم تطبيقات الحوكمة ضمن الهياكل التنظيمية في المؤسسات العامة على أن تتمتع بالحيادية والاستقلالية الكاملة، وأن تكون مؤهلة في مجال الحوكمة، وإعداد دليل استرشادي لآليات تطبيق الحوكمة بالقطاع الحكومي بالدول العربية، وذلك بإشراف المنظمة العربية للتنمية الإدارية وفريق من الخبراء المتخصصين، على أن يتضمن الدليل معايير وإرشادات وسياسات وإجراءات عمل ومؤشرات قياس أداء يمكن أن تسترشد بها الجهات الحكومية العربية، وتوثيق تجارب تطبيق الحوكمة بالمنظمات من خلال المراكز المعنية بالحوكمة في كل دولة ووضعها ضمن سياسات وإجراءات وأدلة عمل تنظيمية، وتصميم حلول الكترونية وتطبيقات ذكية تساعد المنظمات العربية على تطبيق معايير الحوكمة لديها، وزيادة الوعي ونشر ثقافة الحوكمة بين العاملين بالمؤسسات الحكومية العربية، وتدريب وبناء قدرات الموارد البشرية العربية في مجال تطبيق الحوكمة وذلك على مختلف المستويات الإدارية، والعمل على التعاون والشراكة بين مؤسسات القطاع الحكومي وومؤسسات القطاع الخاص وتوحيد جهودهم وتبادل الخبرات بينهم لتطبيق الحوكمة وزيادة الوعي بها مجتمعياً، ودمج الحوكمة ضمن المقررات الدراسية بالجامعات والمعاهد والمدارس العربية لبناء جيل جديد يستوعب الحوكمة ومبادئها وآليات تطبيقها.

وفي ختام المؤتمر توجه المشاركون بالشكر والعرفان للمنظمة العربية للتنمية الإدارية وعلى رأسها مديرها العام الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، ولمعهد الإدارة العامة وعلى رأسه السيد/ زكي بن هلال البوسعيدي ـ الرئيس التنفيذي للمعهد، ولمركز عُمان للحوكمة والاستدامة وعلى رأسه السيد/ حامد بن سلطان البوسعيدي ـ المدير التنفيذي للمركز، لقيامهم بتنظيم المؤتمر ولدورهم الفاعل في إنجاحه، والشكر موصول للمنظمات الدولية المشاركة، ولأصحاب المعالي والسعادة المتحدثين الرئيسيين ورؤساء الجلسات وللمتحدثين عامة ومعدي أوراق العمل الذين أثروا فعاليات المؤتمر بمساهماتهم العلمية وخبراتهم العملية ورؤاهم الاستشرافية.

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درويش البلوشي:

الحوكمة أداة فاعلة في تطوير الاداء وتطوير الكفاءات في الادارة الحكومية

على هامش فعاليات المؤتمر أوضح معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية حول أهمية ودور حوكمة الإدارة العامة: إن الحكومة تولي أهمية كبيرة بما يخص الحوكمة باعتبارها أداة فاعلة في تطوير الاداء وتطوير الكفاءات في الادارة الحكومية، مبيناً معاليه أهمية الحوكمة في تعزيز مبادئ الشفافية والالتزام والمساءلة والحوكمة، حيث تمثل أحد المحاور الرئيسية في الرؤية الاقتصادية عمان ٢٠٤٠ وانعقاد هذا المؤتمر هو دليل على أهمية موضوع الحوكمة وهو يتيح فرصة طيبة للمشاركين لاستعراض التجارب والخبرات المثلى.

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خالد المرهون:

الحوكمة وتطبيق مبادئها في القطاع العام يعتبر توجها عالميا متزايدا

قال معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية، رئيس مجلس ادارة معهد الادارة العامة: إن حفل افتتاح أعمال المؤتمر العربية (حوكمة الادارة العامة .. الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم العربية) يهدف الى أن الحوكمة وتطبيق مبادئها في القطاع العام يعتبر توجهاً عالمياً متزايداً، وقد أولتها السلطنة أهمية كبرى حيث اعتمدت محور الحوكمة والأداء المؤسسي كأحد مرتكزات رؤية عمان (20 /40) واعتبرته ركيزة لتحسين فعالية الأداء المؤسسي وسيادة القانون، وأداة لرفع كفاءة الأجهزة الحكومية ووسيلتها لزيادة درجة التنسيق بينها، كما يأتي تنفيذه أيضاً لمواكبة الإهتمام الكبير الذي تحظى به هذه الممارسة على المستوى العالمي في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية نظير ما يلقاه هذا التوجه من إهتمام متزايد من المنظمات الدولية والمؤسسات العلمية والأجهزة التنفيذية والجهات التشريعية في العالم.

وأشار معاليه إلى أن إقامة هذا المؤتمر من قبل معهد الإدارة العامة يواكب هذه التوجهات، تحقيقاً لأهدافه ورسالته في التنمية الإدارية الموضوعة في إطار رؤية الحكومة، وتعزيزاً لهذا الدور يتم تنفيذ هذا المؤتمر بالتعاون مع شركائنا المحليين والدوليين، حيث تشارك في تنظيم هذا الحدث الهام عدد من الجهات المعنية بالتنمية الإدارية محلياً وعربياً وهي: معهد الادارة العامة، والمنظمة العربية للتنمية الادارية بالجامعة العربية، إلى جانب مركز عُمان للحوكمة والاستدامة، وأشاد معاليه بمستوى التعاون بين الجهات المنفذة، مؤكداً على أنه شكل ركيزة مهمة لنجاح المؤتمر بالصورة المطلوبة، فضلاً عن الإستفادة المتوقعة من نتائجه في تنفيذ سياسة السلطنة في تطبيق الحوكمة في القطاع الحكومي.

وثمّن معاليه على المشاركة العمانية الفاعلة بعرض ومناقشة بعض التجارب في تطبيق الحوكمة، وعلى وجه الخصوص تجربة مجموعة (نماء) شركة الكهرباء القابضة، والشركة العمانية للاتصالات (عمانتل)، وصندوق الاحتياطي العام للدولة.

مؤكداً على أن إقامة هذا المؤتمر في السلطنة يعد فرصة لتبادل الخبرات من قبل المختصين في مجالات حوكمة الإدارة ودليل على المكانة المرموقة التي تحظى بها السلطنة على الساحة العربية والدولية من تقدير وإحترام بفضل المكانة الرفيعة لقائد

مسيرة النهضة المباركة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه.

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زكي البوسعيدي:

أهمية الحوكمة أداة فعالة لتعزيز ثقة المواطن في الحكومة ومؤسساتها

وقال السيد زكي بن هلال البوسعيدي ـ الرئيس التنفيذي لمعهد الادارة العامة: يهدف هذا المؤتمر الى تسليط الضوء على دور الحوكمة المؤسسية في تطوير نظم الإدارة العامة، وأفضل الأدوات والآليات لتطبيقها، فضلاً عن الاستفادة من التجارب العربي والدولية في أنشطتها المختلفة، ثم بيان دورها في تحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة.

موضحاً أن أهمية الحوكمة تنبع من أنها أداة فعالة لتعزيز ثقة المواطن في الحكومة ومؤسساتها، وإن ثقة المواطن في الأجهزة الحكومية وفي موظفي القطاع العام تلعب دوراً كبيراً في استقرار المجتمع وأمنه ورفاهيته، وهذه الثقة لا تأتي الا عبر حوكمة فاعلة تسمح للمواطن بالمشاركة وتسمح بقدر كبير من المساءلة والمحاسبة والشفافية، ليكون المواطن هو صاحب الكلمة العليا ليس كدافع ضرائب فحسب ولكن كمواطن أولاً وكمستفيد من الخدمات العامة، وثانياً: تلك الخدمات ومدى جودتها تؤثر على وجهة نظر المواطن تجاه الحكومة، كما تؤثر على مدى التواصل وحجم الثقة بين مقدمي الخدمة من موظفي الحكومة والمستفيدين من هذه الخدمات من المواطنين.

مبيناً بأن الاهتمام بالعلاقة بين الحوكمة والإدارة العامة ينطلق من الفرضية التي تقول بأن دوافع بعض الموظفين للعمل في الحكومة ومؤسسات القطاع العام قد تحركها المصلحة الشخصية وليس المصلحة العامة، وبهذه المناسبة المهمة نؤكد أنه لا تنمية حقيقية مع الفساد الإداري الذي يقوض القيم الاجتماعية ويهدد سيادة القانون، ويقلل الثقة في المؤسسات السياسية، وبناء على ذلك، فإنه من الأهمية بمكان المضي قدماً في اتباع نهج أكثر اتساقاً وصرامة يستهدف تعميم جهود مكافحة الفساد والعمل من أجل تعزيز الإصلاحات المؤسسية وإعادة توجيهها نحو التنمية المستدامة.

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ناصر القحطاني:

ثقة المواطن في الأجهزة الحكومية لا تأتي إلا عبر حوكمة فاعلة

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كما قال ناصر الهتلان القحطاني ـ مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية: إن ثقة المواطن في الأجهزة الحكومية وفي موظفي القطاع العام لا تأتي الا عبر حوكمة فاعلة تسمح للمواطن بالمشاركة وتسمح بقدر كبير من المساءلة والمحاسبة والشفافية، ليكون المواطن هو صاحب الكلمة العليا ليس كدافع ضرائب فحسب ولكن كمواطن أولا وكمستفيد من الخدمات العامة، وثانياً: أن تلك الخدمات ومدى جودتها تؤثر على وجهة نظر المواطن تجاه الحكومة،

كما تؤثر على مدى التواصل وحجم الثقة بين مقدمي الخدمة من موظفي الحكومة، والمستفيدين من هذه الخدمات من المواطنين، حيث ينطلق الاهتمام بالعلاقة بين الحوكمة والإدارة العامة من الفرضية التي تقول بأن دوافع بعض الموظفين للعمل في الحكومة ومؤسسات القطاع العام قد تحركها المصلحة الشخصية وليس المصلحة العامة، مشيراً الى أن هذه المناسبة المهمة تؤكد أنه لا تنمية حقيقية مع الفساد الإداري الذي يقوض القيم الاجتماعية ويهدد سيادة القانون، ويقلل الثقة في المؤسسات السياسية، مشيراً الى اننا ننتظر من هذا الجمع من الخبراء والممارسين الاجتهاد نحو وضع إجابة مناسبة للعديد من الأسئلة ذات الصلة بموضوع المؤتمر بما فيها: حول ما أهمية الحوكمة الإدارة الموارد البشرية والطبيعية، وما هي أهم أدوات وأليات تفعيل الحوكمة الفاعلة، وهل الحوكمة وسيلة أم هدف، وما هو دور الحوكمة المؤسسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء التجارب العالمية والتحديات والتوجهات المستقبلية والخيارات المتاحة لدولنا العربية؟!.

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خليف الخوالدة:

الحوكمة هي مظلة كل مفاهيم الادارة ومفاهيم المؤسسية من التميز والنزاهة والشفافية

قال معالي الدكتور خليف الخوالدة ـ وزير تطوير القطاع العام الأسبق بالمملكة الاردنية الهاشمية: إن انعقاد المؤتمر العربي لحوكمة الادارة العامة يتعلق في حوكمة المؤسسات من خلال حسن استخدام الموارد المتاحة وتوظيفها بالشكل الافضل، إضافة الى تحقيق أهداف المؤسسات لينعكس الى تحقيق الخدمات للمواطنين، حيث أن الحكومة لها عدة مستويات منها على مستوى الدولة من حيث التكامل بين السلطات والمؤسسات في الدولة ومراعاة للاتفاقيات والعهود الدولية وكذلك الى وجود تشريعات وعدم التداخل في الصلاحيات بين الجهات المختلفة والسياسات المختلفة على مستوى مجلس الدولة بشكل عام.

وأضاف: إن هناك شكلاً آخر للحوكمة على جهاز الحكومي يتحدث على جوانب، الجانب الاول التشريعات لتحكم عمل في القطاع الحكومي، وأيضاً الساسيات العامة التي تطبقها المؤسسات في سبيل تحقيق أهداف الدولة أو الاهداف الوطنية وكذلك إدارة موارد الحوكمة في مختلف أشكالها وأنواعها سواء المالية أو البشرية والممتلكات والجوانب التقنية والمعرفية والمعلوماتية وإضافة الى حومة العلميات والخدمات التي تقدم بالإضافة الى حكومة الأداء المؤسسي لضمان التعلم والتطوير المستمر، مشيراً إلى أن التكامل الذي يجب أن يكون مواطن الحوكمة متوفرة بدءاً من التشريعات وانتهاء بالأداء المؤسسي وهذا أيضاً ينطبق على مستوى المؤسسة ككل، متطرقاً الى حوكمة السلطات مثل الحلقات العمل العام على مستوى الدولة يعني أي ضعف في أي حلقة يضعف النظام بشكل عام في مستوى الدولة ومن مصلحة الدولة أن تكون هناك قوة في كل سلطاتها ومؤسسات وأن تراعي معايير الحوكمة وهي ليست وظيفة أو مهمة وإنما هي مفهوم من المفاهيم الإدارية التي تضمن جانبين توظيف الموارد بشكل أفضل وتحقيق الاهداف ذات كفاءة وفعالية.

وبيّن معاليه بأن الحوكمة هي مظلة كل مفاهيم الادارة ومفاهيم المؤسسية من التميز والنزاهة والشفافية وموضوع الرشاقة المؤسسية كلها تنضوي تحت ما يسمى بالحوكمة ولكي نبني نظام في أي دولة أو مؤسسة أو قطاع معين يفترض أن هناك فهماً موحداً للحوكمة وتعريفاً عاماً ومراجعة التشريعات لضمان توفر مبادئ الحوكمة وعلميات الساسيات ومؤشرات الاداء وكل الجوانب المتعلقة بالاداء المؤسسي.

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كنده حتر: إذا لم نكافح الفساد لن يكون هناك محاسبة للمسؤولين عن الاخلال بمنظومة الحكم الرشيد

قالت كنده حتر ـ أخصائية منظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والشفافية الدولية: بالنسبة لموضوع مكافحة الفساد هو من أهم محاور الحكم الرشيد، إذا لم نكافح الفساد لن يكون هناك محاسبة للمسؤولين عن الاخلال بمنظومة الحكم الرشيد نظام النزاهة الوطني هو النظام الذي يضمن وجود قطاعات وأعمدة صحية في الدولة تضمن شفافية ونزاهة الخدمات المقدمة للناس حتى عملية الحكم بشكل رئيسي.

وأضافت: إن مؤشر مدركات الفساد الذي يقيس الفساد في القطاع العام لدينا معظم الدول العربية بمتوسطها 34% لعام 2018 وهناك دراسة لمؤشر مدركات الفساد منذ يناير 2019 بالنسبة لمقياس الفساد العالمي الذي يقيس الرشوة والواسطة في 6 دول عربية كان هناك أرقام مخيفة، حيث أن واحداً من خمسة أشخاص في ست دول عربية في: الاردن وفلسطين ولبنان والمغرب وتونس والسودان دفعوا رشاوى في مقابل الحصول على خدمات هي من حقهم، وأكثر قطاع متأثر هة قطاع الشرطة والأمن.

مشيرة الى أن استخدام أنماط اجتماعية أثرت بشكل كبير مثل الواسطة في الحصول على الخدمات، ففي ثلاث دول هي الأردن وفلسطين ولبنان 3.6 مليون شخص استخدموا الواسطة لأجل الحصول على هذه الخدمات وهذا رقم كبير جداً وأثر قطاع متأثر بهذا الموضوع هو قطاع المحاكم، فنحن نتحدث عن مشاكل حقيقية موجودة في منطقتنا العربية يحب أن يتم معالجتها من أجل ارساء قواعد الحكم الرشيد الصحيحة.

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أسامة كمال:

حديثنا عن حوكمة الطاقة للمرة الأولى في وطننا العربي أمر جيد لأنه يتضمن تدرج مصالح بشكل كبير

وقال أسامة كمال ـ وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق بجمهورية مصر العربية: إن التواصل ونقل الخبرات مطلوب جداً بين دولنا العربية وفي نفس الوقت لا ينبغي أن نقطع تواصلنا مع الغرب، الحوكمة بالنسبة لنا ليست بالشيء الجديد كعرب وكمسلمين فهي أمر ديني وارد جداً بالنسبة لنا فنحن نتحدث هنا عن الحكم الرشيد والشفافية.

موضحاً بأن هناك خامات وخبرات كبرى في هذا المؤتمر وهذه من الأمور المهمة من الناحية الانسانية ومن الناحية العلمية وجدنا الكثير من البرامج والاجراءات والخطوات التي يتم تطبيقها في جميع دولنا العربية قد يكون من الملائم أن يكون هناك جهاز تنظيمي واحد خاصة فيما يتعلق بمشروع المصطلحات.

وقال: إننا تحدثنا خلال المؤتمر عن حوكمة الطاقة وربما تكون للمرة الأولى في وطننا العربي وهو أمر جيد أن نتحدث في هذا الخصوص فهو أمر حساس جداً لأنه يتضمن تدرج مصالح بشكل كبير ما بين المنتجين والمستهلكين في آليات خارجية.

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أشرف العربي:

يجب أن يتوفر لدينا أسلوب إدارة عصري للوصول للتنمية المستدامة

كما قال معالي الدكتور أشرف العربي مستشار المعهد العربي للتخطيط، ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري السابق بجمهورية مصر العربية: إن التنمية المستدمة أصبحت من أهم المحاور التي يتحدث عنها العالم، وهذه القضية كبيرة جداً وطريقها صعب وشاق وطويل، ونستطيع أن نشبهها بالحرب ويتطلب ذلك التسلح بكل ما هو ضروري أولاً ويجب أن يكون لدينا يقين حقيقي بأن التنمية هي تنمية مستدامة، وليست مجرد تنمية اقتصادية أو اجتماعية، ويجب أن يتوفر لدينا أسلوب إدارة عصري للوصول للتنمية المستدامة، وقضية الحوكمة قضية في غاية الأهمية، مشيراً إلى أن هناك العديد من المؤسسات التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة وموجودة لدينا في الدول العربية لكن من المهم أن توجد مؤسسات أخرى، مثل المؤسسات الرقابية وحماية المنافسة ومنع الاممارسات الاحتكارية ومؤسسات للتأمين الاجتماعي، فهناك الكثير من الاشخاص الذين يتضررون من الممارسات الاقتصادية المرتبطة باقتصاد السوق فبالتالي يجب أن توفر لهم الحماية الاجتماعية الملائمة فيجب أن تتوفر هذه المتطلبات لكي تحقق الأهداف الأممية.

وبيّن معاليه أن المؤتمر مهم جدا فهو يحتوي على خبرات من مختلف الأقطار العربية، وأشخاص لديهم الممارسة العملية مهمة جدا، فكثيراً ما نتكلم عن هذه المواضيع لكن التطبيق هو المهم، ففي الحياة العامة نواجه مشاكل لا توجد في الكتب وخصوصاً في دولنا العربية فالقضايا متشابكة جداً.

مشيراً الى أن كثيراً من الدول العربية الآن لديها استراتيجيات طويلة الأجل تفيد التنمية المستدامة، فتحقيق هذه الأهداف يتطلب فترات طويلة مثل الخطط الممتدة لخمسة عشر سنة، ويتطلب الموضوع وجود مؤشرات أداء حقيقية، وللأسف لدينا ضعف شديد في منضومة الاحصاء بدولنا العربية مثل جودة البيانات التي تصدر وتحديثها.

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إبراهيم التميمي:

الحوكمة ليس تشريعات وإنما هي ممارسات وتطبيقات وأدوات تحليل وقياس

فيما أشار إبراهيم على التميمي ـ مدير المعلومات بديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمملكة البحرين إلى أن أهمية المؤتمر يأتي من خلال أن العالم العربي يحتاج الى التبادل المعرفي والخبرات لنبني مجتمعاً عربياً متمكناً ومتطوراً وندرك بأننا نحن العرب لنا ثقافة معينة ونجتمع فيها من خلال تعاملنا مع القوانين وثقافتنا في تطبيق الممارسات ومستوى التفكير وطرق التفكير الابداعي، موضحاً أن مثل هذه المؤاتمرت تعزز القدرة عند المؤسسات من حيث أنها تعرّف من مستوى الابداعي بالتحديد ونتعلم من كل تجاربنا وبني عليها الاستراتيجيات مع بعض، مؤكداً بأن الحوكمة ليس فقط تشريعات وإنما هي ممارسات وتطبيقات وليست حبيسة الادراج وقوانين مكتوبة وإنما هي أدوات تحليل وقياس وهناك تجارب مختلفة في العالم العربي ونحتاج الى نطلع بدليل موحد.