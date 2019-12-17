وزير الخدمة المدنية يستقبل المديرة التنفيذية للمعهد القومي للإدارة بمصر

إستقبل معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية، رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة بمكتبه أمس سعادة الدكتورة شريفة فؤاد شريف المديرة التنفيذية للمعهد القومي للإدارة ورئيسة مركز الحوكمة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بجمهورية مصر العربية، التي تزور السلطنة حالياً للمشاركة في المؤتمر العربي حول حوكمة الإدارة العامة (الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي) والذي ينظمه معهد الإدارة العامة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية خلال الفترة من 16 الى 18 ديسمبر الجاري، وتأتي هذه الزيارة في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين معهد الإدارة العامة بالسلطنة والمعهد القومي للإدارة بجمهورية مصر العربية بهدف توثيق علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.

في بداية اللقاء رحب معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية، رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة بالضيفة متمنياً لها طيب الإقامة في بلدها الثاني السلطنة، مؤكداً معاليه على أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون المشترك في مجالات الخدمة المدنية والتطوير الإداري، وخاصة ما يتعلق منها بتبادل الخبرات في مجالات التدريب والدراسات والاستفادة من التجارب والممارسات الإدارية الناجحة بين البلدين، وتطوير أدوار وآليات عمل قطاع الخدمة المدنية.

من جانبها أبدت الضيفة تقديرها لحسن الاستقبال وكرم الضيافة التي لاقتها في بلدها الثاني السلطنة، مؤكدةً على أهمية هذه الزيارة لتفعيل الاتفاقية الموقعة بين المعهدين، وبلورة رؤية مشتركة لتعزيز أوجه التعاون والاستفادة من التجارب والممارسات الإدارية الناجحة.

حضر اللقاء السيد زكي بن هلال البوسعيدي الرئيس التنفيذي لمعهد الادارة العامة وعدد من مسؤولي وزارة الخدمة المدنية.