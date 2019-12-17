مكتب مجلس الدولة يستعرض مع رؤساء اللجان الموضوعات المقترحة للدراسة خلال دور الانعقاد الحالي

عقد مكتب مجلس الدولة أمس اجتماعه الثالث لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة.

ترأس الاجتماع معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين أعضاء المكتب وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس.

واستضاف المكتب خلال الاجتماع المكرمين رؤساء اللجان الدائمة لمناقشتهم حول مرئيات اللجان بشأن التعديلات المقترحة على اختصاصاتها، والمقترحات المقدمة منها للموضوعات التي تنوي دراستها خلال دور الانعقاد الحالي.

وناقش مكتب المجلس الدعوة المقدمة من شركة أوكسيدنتال عُمان للمكرمين أعضاء المجلس لزيارة الشركة بهدف تقديم برنامج تعريفي للمكرمين أعضاء المجلس حول بعض الجوانب المتعلقة بالقطاع النفطي في السلطنة.

واستعرض مكتب المجلس عدداً من التقارير منها: تقرير حول نتيجة انتخاب رئيس ونائب رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، وتسمية ممثلي مجلس الدولة في عضوية البرلمان العربي، والتقرير الختامي لمشروع ذاكرة المجلس، بالإضافة إلى استعراض التقرير المقدم من المكرم سالم بن محمد الريامي والمهندسة رحمة بنت حمد المشرفية حول زيارة الوفد التجاري لكل من المجر وبولندا خلال الفترة من 27 الى 31 من أكتوبر الماضي، كما اطلع مكتب المجلس على تقرير متابعة ما تم تنفيذه من القرارات المتخذة في اجتماعه السابق بالإضافة إلى تقرير متابعة لأنشطة اللجان خلال الفترة الواقعة بين اجتماعه السابق وهذا الاجتماع، علاوة على تقييم الجلسة العادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة التي عقدت يوم الثلاثاء 10 من ديسمبر الجاري، وتحديد بنود جدول أعمال الجلسة العادية الرابعة لدور الانعقاد الحالي.