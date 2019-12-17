السلطنة تشارك في الجلسة العامة الـ(12) للجمعية البرلمانية الآسيوية بتركيا

شاركت السلطنة ممثلة بمجلس الشورى في أعمال الجلسة العامة الثانية عشرة للجمعية البرلمانية الآسيوية المنعقدة في أنطاليا بالجمهورية التركية خلال الفترة من 14 الى 17 من الشهر الجاري.

وقد ترأس وفد المجلس بالإنابة عن رئيس المجلس سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري نائب رئيس المجلس، وعضوية كل من: سعادة أحمد بن حسين السعدي عضو المجلس وسعادة أحمد بن سعيد زعبنوت عضو المجلس.

وافتتحت الجلسة العامة الثانية عشرة بكلمات للوفود المشاركة حول الموضوع الرئيسي بعنوان:(دور التعاون متعدد الأطرف بين البرلمانات الآسيوية)، حيث ألقى معالي البروفيسور مصطفى شنطوب رئيس الجمعية الوطنية الكبرى بالجمهورية التركية ورئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية كلمة تطرق خلالها إلى أهمية إقامة تعاون بين جميع برلمانات الدول الآسيوية، والحث على مناصرة القضية الفلسطينية والسورية وقضية المسلمين الروهينجا.

وعلى هامش أعمال الدورة الثانية عشرة للجميعة البرلمانية الآسيوية، التقى نائب رئيس المجلس والوفد المرافق بمعالي البروفيسور مصطفى شنطوب رئيس الجمعية الوطنية الكبرى بالجمهورية التركية.

تناول اللقاء سير العلاقات العمانية ـ التركية على كافة الأصعدة والعمل على تعزيزها والدفع بها قدماً نحو آفاق أوسع وأرحب، وتباحث الجانبان العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، كما التقى نائب رئيس المجلس بمعالي الدكتور علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. استعرض اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها خاصة في مجال لاستثمارات المشتركة بين البلدين، وتطرق اللقاء إلى المساعي التي تقوم بها السلطنة في إحلال السلام في المنطقة من خلال فتح قنوات للحوار والنهج السياسي الذي تتبعه في إقامة علاقات مع الجميع وعدم التدخل في شؤون الغير.

كما أجرى رئيس الوفد لقاء مع سعادة أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس مجلس الشورى القطري، حيث ناقش اللقاء التعاون المستمر بين المجلسين والمنسجم مع التعاون الوثيق بين البلدين والقيادتين وكل السبل التي تكفل استمراره وتعزيزه.

كما نقل رئيس الوفد التهاني الصادقة لسعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى لنظيره القطري بمناسبة اختياره رئيسا للمنظمة الدولية لبرلمانيين ضد الفساد والذي عقد مؤخراً في الدوحة، وتطرق الجانبان إلى النمو الذي شهده حجم التبادل التجاري بين البلدين وإمكانيات تعزيزه ورفعه إلى مستويات أعلى خلال الفترة القادمة.

كما عقد وفد المجلس لقاءات تنسيقية مع معالي جابريلا رئيس الاتحاد البرلماني الدولي وكذلك مع وفد مجلس النواب العراقي المشارك في أعمال الجمعية.