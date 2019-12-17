أمين عام وزارة الخارجية يستقبل الأمين العام لوزارة الخارجية النيبالي

مسقط ـ العمانية: استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية أمس سعادة شانكر داس بايراجي الأمين العام لوزارة الخارجية النيبالي.

وأكد الجانبان خلال المقابلة حرص البلدين على علاقات الصداقة القائمة بينهما والبحث المشترك وتطوير فرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات المصلحة المتبادلة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الراهنة والتطورات ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية وسعادة السفير الشيخ هلال بن مرهون المعمري رئيس دائرة غرب آسيا ومن الجانب النيبالي سعادة سارميلا باراجولي دهاكال سفيرة جمهورية النيبال الديمقراطية الاتحادية المعيّنة لدى السلطنة وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية.

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