الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير السنغالي

مسقط ـ العمانية: تسلّم معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية أمس نسخة من أوراق اعتماد سعادة سيرين عليو ديم سفيراً مقيماً ومفوضاً لجمهورية السنغال لدى السلطنة.

جاء ذلك خلال استقبال معالي الوزير له، وقد رحب معاليه بسعادة السفير وتمنى له إقامة سعيدة في السلطنة والتوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد وللعلاقات الثنائية بين السلطنة والسنغال مزيداً من التطور والتعاون البناء في مختلف المجالات بما يعود بالمنفعة على الشعبين الصديقين.

تم خلال المقابلة التطرق الى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية.

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