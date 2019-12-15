التنمية الاجتماعية وبلدية مسقط تدشنان مشروع ألعاب الأشخاص ذوي الإعاقة بمتنزه الصحوة

الأول من نوعه بالسلطنة وبتمويل من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال

متابعة ـ جميلة الجهورية:

دُشّن مساء أمس مشروع (ركن الألعاب للأشخاص ذوي الإعاقة) والذي نفذته وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع بلدية مسقط، وبتمويل من المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بتكلفة مالية تصل إلى 116 ألفاً و140 ريالاً عمانياً وذلك لخدمة ما يزيد عن 8 آلاف طفل من جميع أنواع الإعاقات واضطراب طيف التوحد من محافظة مسقط والولايات الأخرى القريبة منها.

يأتي هذا التدشين تزامناً مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف 3 من كل عام، ويتزامن أيضاً مع اليوم العربي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف 13 من ديسمبر من كل عام.

رعى حفل التدشين معالي المهندس عصام بن سعود الزدجالي رئيس بلدية مسقط، وبحضور معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية، وعدد من أصحاب السمو وأصحاب السعادة ومسؤولي وزارة التنمية الاجتماعية، وبلدية مسقط، والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، وجمع من المدعوين.

وقد ألقى صالح بن عيسى الأغبري مدير الشؤون الإدارية والمالية بالمديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في كلمة وزرة التنمية الاجتماعية قال فيها: إن تنفيذ هذا المشروع يأتي تأكيداً لمبدأ الشراكة والعمل التكاملي بين كافة القطاعات، حيث عملت الوزارة على اقتراحه وخططت له وعرضت فكرته على بلدية مسقط لتوفير المكان المناسب لإقامته، وبعد موافقتها طرحت الوزارة على مؤسسات القطاع الخاص لتمويله، حيث بادرت المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال مشكورة لتبني ودعم إقامته على مساحة تبلغ 1,730 متراً مربعاً.

مشيراً الى أن هذا المشروع يأتي ضمن التزام السلطنة بالمادة الـ (30) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة، وتنفيذاً للمادة الـ(10) من قانون رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ومما لا شك فيه أن هذا المشروع أداة مهمة من أدوات دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، ويساعد الأسر للخروج من البيت مع أبنائهم من ذوي الإعاقة بهدف التنزة والترفيه، حيث صممت الألعاب لتسهيل اندماج هذه الفئة مع غيرها من الأطفال.

وفي كلمة المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال قال الأحنف بن أحمد الزبيدي رئيس قسم برامج المسؤولية الاجتماعية بالمؤسسة: إن المشروع يُعدُّ الأول من نوعه في السلطنة، ويُسهم في إيجاد بيئة ترفيهية للأطفال من ذوي الإعاقة، وإيجاد متنفس ترفيهي وترويحي لهم، فضلاً عن زيادة الوعي المجتمعي بقضاياهم، إلى جانب تشجيع أسرهم وعائلاتهم للخروج من البيت إلى الفضاء الخارجي بوجود مثل هذه المرافق التي تخدمهم.

وقد شهد الحفل الاطلاع في المعرض المصاحب الذي يجسد مراحل تنفيذ هذا المشروع،وتكريم راعي الحفل لكلٍّ: بلدية مسقط، والمؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، وتقديم وزير التنمية الاجتماعية هدية تذكارية لراعي الحفل معالي المهندس رئيس بلدية مسقط.