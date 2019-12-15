وزير الخدمة المدنية يستقبل مدير عام المنظمة العربية للتنمية الادارية

استقبل معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية، رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة بمكتبه صباح أمس سعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حالياً للمشاركة في المؤتمر العربي حول حوكمة الإدارة العامة (الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي) والذي ينظمه معهد الإدارة العامة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية ومركز عمان للحوكمة والإستدامة خلال الفترة 16 الى 18 ديسمبر الجاري.

في بداية اللقاء رحب معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية، رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة بالضيف متمنياً له طيب الإقامة في بلده الثاني السلطنة، مشيداً معاليه بالدور الذي تقوم به المنظمة العربية للتنمية الإدارية في تعزيز العمل العربي المشترك وتطوير آليات العمل الإداري بالدول العربية، مؤكداً معاليه على أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة والمنظمة في المجالات المختلفة منها الإستشارات وتدريب الموارد البشرية.

من جانبه أعرب سعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية عن شكره لحسن الإستقبال وكرم الضيافة التي لقيها في بلده الثاني السلطنة، مشيداً سعادته بمستوى الدعم الذي تقدمه وزارة الخدمة المدنية ومعهد الادارة العامة بالسلطنة للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، موجهاً تقديره للسلطنة ممثلة في معهد الادارة العامة على إستضافتها لهذا المؤتمر الهام، الذي يتناول مسارات الحوكمة في الإدارة العامة وتحديات تطبيق الحوكمة المؤسسية بالإضافة إلى الحوكمة المؤسسية لتحقيق التنمية المستدامة بما يواكب التوجه العالمي في تعزيز مستوى جودة الأداء في المؤسسات العامة والخاصة.

حضر اللقاء سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري والسيد زكي بن هلال البوسعيدي الرئيس التنفيذي لمعهد الادارة العامة وعدد من مسؤولي وزارة الخدمة المدنية.