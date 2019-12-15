مجلس الخدمة المدنية يعقد اجتماعه الرابع للعام الجاري

عقد مجلس الخدمة المدنية أمس إجتماعه الرابع لهذا العام. ترأس الاجتماع معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية، نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية، وبحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس الموقرين.

وقد تم في بداية الإجتماع إستعراض التقرير الخاص بمتابعة ما تم إتخاذه من إجراءات لتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الصادرة بإجتماعه الثالث لعام 2019م.

بعد ذلك، جرى مناقشة بنود جدول الأعمال، حيث بحث المجلس عدداً من المواضيع المدرجة، ومنها الوقوف على نتائج بعض الدراسات المعدة بناءً على قرارات من المجلس والخاصة ببعض الشؤون الوظيفية لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة.

كما ناقش المجلس، بعض الجوانب المتعلقة بالمتطلبات الوظيفية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، بما يكفل حسن سير العمل في الجهات الحكومية.

كما استعرض الطلبات الواردة من عدد من الجهات الحكومية والمتعلقة بالتعاقدات لشغل بعض الوظائف الفنية، وذلك في ضوء الإختصاص المقرر للمجلس في هذا الشأن، حيث وقف المجلس على مبررات تلك الطلبات من حيث أهميتها لتسيير عمل الجهات المعنية وممارسة إختصاصاتها المنوطة بها، وبصفة خاصة في مجال إنجاز الجوانب الفنية المرتبطة بعملها، وتنفيذ المشاريع الخاصة بها.

وناقش المجلس طلبات إعارة الموظفين .. وغيرها من الشؤون الوظيفية الأخرى، وذلك وفقاً للنصوص المنظمة لذلك في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، كما استعرض المجلس خلال إجتماعه عدداً من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله والواردة إليه من مختلف الوزارات والوحدات الحكومية، وإتخذ بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.