بدء أعمال الندوة الوطنية للاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير (2020 ـ 2040)

صاحبها معرض مصاحب تحدث مسيرة مشروع الاستراتيجية واستعراض أهم الاحصائيات والأرقام

الأمين العام لمجلس البحث العلمي: برنامج المِنَح البحثية المفتوحة من أوائل البرامج وساهم في بناء القدرات البحثية في مؤسسات التعليم العالي

كتب ـ عيسى بن سلام اليعقوبي:

بدأت صباح أمس أعمال الندوة الوطنية الثالثة للاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير (2020 ـ 2040) التي نظمها مجلس البحث العلمي في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض.

رعى المناسبة معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية، وزيرة التعليم العالي، ونائبة رئيس مجلس البحث العلمي، وبحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والمكرمين أعضاء مجلس الدولة، وأصحاب السعادة وبمشاركة محلية واسعة من الباحثين والأكاديميين من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية إلى جانب مشاركة خبراء دوليين من الولايات المتحدة الاميركية وباكستان.

بدأت فعاليات الندوة بكلمة سعادة الدكتور هلال بن علي الهنائي، الأمين العام لمجلس البحث العلمي قال فيها: كان برنامج المِنَح البحثية المفتوحة من أوائل البرامج وساهم مساهمة فاعلة في بناء القدرات البحثية في مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحوث الوطنية، حيث مكنت المنح البحثية من إنشاء المختبرات وتكوين الفرق البحثية ودعم برامج الدراسات العليا وتكوين ثقافة البحوث التنافسية، ثم بدأنا بتسخير البحث العلمي لحل المشاكل التي تواجه المجتمع وذلك من خلال برنامج البحوث الاستراتيجية حيث ساهم برنامج بحوث السلامة على الطريق في تخفيض عدد الحوادث المرورية، كما ساهم برنامج بحوث الادارة المتكاملة لحشرة دوباس النخيل في الحد من آثارها السلبية، وقام المرصد الاجتماعي ببناء قاعدة المؤشرات الاجتماعية ودراسة الظواهر السلبية بناء على هذه المؤشرات، وهناك عدد من البرامج البحثية الاستراتيجية قيد التنفيذ.

من جانبه تطرقت الدكتورة جميلة الهنائية مديرة مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير 2040 إلى جهود مجلس البحث العلمي في إعداد الاستراتيجة الوطنية للبحث العلمي 2020 والتي هدفت إلى بناء السعة البحثية، وتحقيق التميز البحثي، وتأسيس الروابط البحثية ونقل المعرفة، وتوفير البيئة البحثية المحفزة، كما تناولت مراحل إعدادها والتي مرت بثلاث مراحل وهي تمكين البحث العلمي وإزالة العقبات ثم المواءمة مع المتطلبات الوطنية ومرحلة البناء للمستقبل لتكون عمان ضمن خارطة العالم للعلوم والتقانة، ووقد ساهمت برامج المجلس المرتبطة بالأهداف الاستراتيجية الأربعة في تعزيز السعة البحثية وتمكين البيئة الابتكارية المحفزة لإنتاج المعرفة.

وأشارت الدكتورة جميلة إلى نقاط القوة تمثلت في وجود منظومة وطنية متكاملة للبحث العلمي، وسعة بحثية وقدرات بحثية على كافة المستويات.

وسعياً لإثراء الندوة الوطنية بالتجارب العالمية المختصة، وإضافة خبرات معرفية أكثر، قدمت الخبيرة الدولية البروفيسورة جيرالدين ريتشموند، أستاذة كرسي العلوم والكيمياء في جامعة أوريغون بالولايات المتحدة الاميركية، وعضوة سابقة في اللجنة الاستشارية الدولية لمجلس البحث العلمي كلمة أوضحت فيها تجاربها في مجال اعداد الاستراتيجيات الوطنية حول (تطوير أجندة استراتيجية البحث العلمي والتطوير) أشارت فيها أنه لكي تتم معالجة التحديات العلمية والتقنية لمستقبل العمل والإنتاجية، يجب أن يتم فهم التقنيات الحديثة في مجال البحث القائم على المجالات العلمية والهندسية والتعليم المرتبط بهذه المجالات، كما يجب أن يتم تمكين إنشاء وتبني التقنيات التي تمكن الناس من استخدامها لإثراء حياتهم في مستقبل سوق العمل.

وشارك الخبير الدولي الدكتور مالك مصدق، مستشار رئيس مجلس الوزراء الباكستاني لشؤون الطاقة، والوزير السابق لشؤون المياه والطاقة في باكستان بعرض تحدث من خلاله عن دور البحث العلمي والابتكار في التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة أشار فيه الى أن ازدهار مستقبل السلطنة يعتمد على بيئة البحث العلمي والتطوير القادرة على القفز على منحنى (مؤشر) الابتكار من خلال الإبداع والإنتاجية، وقال: إنه يجب علينا التركيز على القطاعات التي يمكن أن نبدع فيها، وليست تلك التي طورتها ووصلت إلى مراحل متقدمة فيها دول أخرى.

وتضمنت الندوة إقامة جلسة حوارية تفاعلية بعنوان: (الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير 2040 .. مسارات التنمية لتحقيق الأهداف وعوامل النجاح)، تعرض فيها المتحدثون إلى عدة محاور تتعلق بتوظيف القدرات البشرية من أجل خدمة التنمية الانسانية وتحقيق الرفاه البشري للجيل الحالي والأجيال القادمة، من خلال توظيف القدرات البشرية في البحث والتطوير التقاني وتقنية المعلومات والاتصالات، والتركيز على التعليم كمصدر أساسي وذو أولوية لانتاج الكفاءات، وكذلك تسليط الضوء على العلاقة المهمة بين نظم البحث العلمي والتطوير ومنظومة التعليم، وأهمية وجود فاعلين مهمين على صعيد المجتمع لتحويل الأفكار إلى منتجات ومشاريع تجارية ذات قيمة مضافة قابلة للتصنيع والمنافسة في السوق المحلية والخارجية.

كما اشتملت الندوة الوطنية على افتتاح معرض مصاحب بعنوان: (في سطور)، اشتمل على مسيرة مشروع الاستراتيجية واستعراض أهم الاحصائيات والارقام في مشروع الاستراتيجية.