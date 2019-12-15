النفط العُمانية للتسويق ترعى أكبر مؤتمر للموارد البشرية بالسلطنة

في المحليات 16 ديسمبر,2019 نسخة للطباعة

مسقط ـ الخليج 365:

مؤكدة التزامها المتواصل بالاستثمار في الأفراد، رعت شركة النفط العُمانية للتسويق مؤخراً النسخة الخامسة من مؤتمر عُمان للموارد البشرية والذي تنظمه الجمعية العُمانية لإدارة الموارد البشرية، تحت شعار:(الموارد البشرية قلب الأعمال).

أقيمت هذه الفعالية في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض بحضور عدد من الخبراء من جميع أنحاء العالم، وقام أكثر من 50 متحدثاً بتسليط الضوء على قطاع إدارة الموارد البشرية والتغييرات المستمرة التي يشهدها، ويتم تنظيم هذا المؤتمر سنوياً حيثُ يُشكل منصة مميزة لمناقشة عددٍ من أهم المواضيع التي تؤثر على القطاعات المختلفة بالسلطنة في مجال الموارد البشرية.

وتعليقاً على ذلك، قال خميس بن ناصر الشعيبي، مدير عام الخدمات المشتركة في شركة النفط العُمانية للتسويق: انطلاقاً من دورنا الريادي في قطاع تسويق الوقود بالسلطنة، نحرص دائماً على تعزيز مكانتنا كأبرز أماكن العمل الجاذبة للمواهب المحلية ونضع تدريبها وتطويرها في مقدمة أولوياتنا، ونثق بأن هذه المؤتمرات والفعاليات تتيح فرصة مميزة أمامنا ولجميع الشركات الأخرى لتبادل المعارف والخبرات وتعزيز إمكاناتنا في هذا المجال، فضلاً عن كونها منصة تدعم تطوير المواهب العُمانية والكوادر الشابة.

من جانبه، قال الدكتور غالب بن سيف الحوسني ـ رئيس مجلس إدارة الجمعية العُمانية لإدارة الموارد البشرية: يهدف هذا المؤتمر إلى إعادة تشكيل ملامح ممارسات الموارد البشرية وإيجاد سُبل جديدة لتطويرها وتحديثها لتواكب المتغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع، ونتقدم بجزيل الشكر إلى شركة النفط العُمانية للتسويق على دعمهم المتواصل وجهودها المتواصلة لإرساء معايير جديدة لممارسات الموارد البشرية الناجحة في السلطنة.

وأضاف: نشهد تغييرات متسارعة وتقدم كبير على صعيد أماكن وبيئات العمل خلال الأعوام الماضية ودورنا هو الاستمرار في الدعم والتشجيع لتحقيق المزيد، ولذا جاء هذا المؤتمر ليشكل منصة قيمة لمناقشة توجهات القطاع والخبرات المكتسبة وتلك التي نسعى لاكتسابها في المستقبل، وقد بدأت مسيرة الجمعية العُمانية لإدارة الموارد البشرية كتجمع تطوعي لخبراء ومحترفي الموارد البشرية واستمرت في التطور حتى أصبحت إحدى أبرز وأنشط الجمعيات غير الربحية بالسلطنة التي ينصب تركيزها على بناء وتعزيز إمكانات الموارد البشرية في السلطنة.

وتعقد الجمعية مؤتمراً سنوياً لمناقشة أبرز المواضيع التي تؤثر على القطاع الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنمو الاقتصاد الوطني. وتضمن جدول أعمال المؤتمر مناقشات حول دور الحكومة وذكاء الأعمال والمساواة بين الجنسين في العصر الرقمي.

هذا، وكونها إحدى الشركات الوطنية الرائدة، تفتخر شركة النفط العُمانية للتسويق بدورها الفاعل في قطاع الطاقة ومساهماتها المستمر في تطوير بنيته الأساسية، فضلاً عن حرصها الدائم على تطوير مواردها البشرية، وتتجاوز نسبة التعمين فيها الآن 83% حيث تواصل اهتمامها بتوظيف الشباب العماني الطموح، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، ومن خلال دعم ورعاية الكثير من الفعاليات المحلية، تبرز الشركة التزامها بتقديم المزيد من العطاء للمجتمع، كما تهدف الشركة إلى تعزيز مكانتها ضمن أبرز 5 شركات لتسويق الوقود في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2025.