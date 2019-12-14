أحد ضباط الجيش السلطاني العماني يحصل على سيف الشرف من أكاديمية ساندهيرست بالمملكة المتحدة

حصل الملازم عمر بن مبارك العلوي من الجيش السلطاني العماني على سيف الشرف من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة وذلك بعد تفوقه على مجموعة الضباط المرشحين من خارج المملكة المتحدة بمشاركة أكثر من ١٣دولة أجنبية.

وقد تم منحه سيف الشرف كأفضل ضابط مرشح بأكاديمية ساندهيرست من غير البريطانيين، وحصوله على أفضل أداء وأعلى مستوى في المنهاج العام بالدورة.

وقد جرت مراسم تسليمه سيف الشرف خلال حفل التخرج دورة الضباط المرشحين يوم أمس الأول (الجمعة).

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