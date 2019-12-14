منح ميدالية وشهادة المواطنة الفخرية لسفير السلطنة لدى جمهورية كوريا الجنوبية

تقديرا لجهوده في تعزيز علاقات التعاون بين السلطنة وجمهورية كوريا

سيئول ـ العمانية: كرّم معالي بارك وون سون عمدة العاصمة الكورية (سيئول) سعادة محمد بن سالم الحارثي سفير السلطنة لدى جمهورية كوريا، ومنحه ميدالية وشهادة المواطنة الفخرية، تقديراً لجهوده في تعزيز علاقات التعاون بين السلطنة وجمهورية كوريا الجنوبية ونشاطه في الدبلوماسية العامة من خلال سلسلة الفعاليات الثقافية والفنية التي تقوم بها سفارة السلطنة والمشاركة في مختلف الفعاليات والمناسبات وسلسلة المحاضرات التعريفية والترويجية، التي كان لها دور كبير في التفاهم والتقارب والتعارف وتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين.

وأعرب سعادة السفير عن الفخر والاعتزاز بهذا التكريم الذي يجسد متانة العلاقات العمانية الكورية، ويلخص الجهود التي تبذلها سفارة السلطنة لدى جمهورية كوريا لتعزيز هذه العلاقات وتعميق آفاقها لمجالات أوسع، مشيراً أن هذا التكريم يُعدُّ حافزاً لبذل المزيد من الجهود.

حضر الحفل الذي أقيم بمكتب عمدة سول عدد من المسؤولين الكوريين.

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