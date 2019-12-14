حيا للمياه تنظم زيارة لبحيرات الأنصب لعدد من السفراء المعتمدين لدى السلطنة

نظمت حيا للمياه زيارة لعدد من أصحاب السعادة سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى السلطنة لبحيرات الأنصب , حيث تعد أحد أهم المعالم البيئية والسياحية والصحية سواءً في محافظة مسقط والتي تعتبر مركزا لاستقطاب مختلف أنواع الطيور المهاجرة والمقيمة، حيثُ تم تسجيل أكثر من 300 نوع من الطيور المهاجرة والمقيمة في هذه البحيرات، تستقطب عددًا كبيرًا من الزوار بصورة عامة وهواة التصوير بصورة خاصة سواء من داخل السلطنة وخارجها، وكذلك من قبل الباحثين والمهتمين بالطيور من مختلف دول العالم.

وقال المهندس حسين بن حسن عبدالحسين الرئيس التنفيذي لحيا للمياه: “يسعدنا أن نستضيف أصحاب السعادة سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى السلطنة، حيثُ تعتبر هذه الزيارة فرصة مهمة وسانحة للتعريف ببحيرات الأنصب لجميع دول العالم وإبداء آراء وانطباعات أصحاب السعادة السفراء هي خير ناقل للصورة الحقيقية للبحيرات والتي تندرج علمياً تحت فئة الأراضي الرطبة

وأشار الى ان الدور البيئي الهام الذي تلعبه حيا للمياه في المحافظة على البيئة وحماية صحة وسلامة الانسان يأتي ذلك من خلال تحويل مياه الصرف الصحي إلى منتج صديق للبيئة يعرف بالمياه المعالجة , كما تسعى هذه الزيارة إلى الترويج لبحيرات الأنصب كوجهة سياحية عالمية في قلب العاصمة مسقط.”

وتضمنت الزيارة مشاهدة العديد من الطيور المهاجرة والمقيمة مع شرح تفصيلي عن دورتها الحياتية ومواسمها السنوية المعتادة وطرق معيشتها وكذلك مشاهدة حديقة الأشجار العمانية التي تحوي أصنافاً عديدة من الأشجار من جميع محافظات السلطنة.

الجدير بالذكر أن هذه البحيرات تشكلت نتيجة التفريغ الاَمن والصحي للمياه المعالجة وذلك طبقاً للمعايير والمواصفات العالمية، حيثُ شكلت هذه البحيرات مناظر طبيعية يمكن لمرتادي البحيرات من خلالها التعرف على عناصر الحياة البرية في السلطنة، مما وفر تنوعاً إحيائياً يضفي طابعاً مميزاً لها وتفخر الشركة بأن عدد المستفيدين من خدماتها تجاوز المليون مستفيد يوميًا في جميع محافظات السلطنة عدا ظفار.