تواصل أعمال الاجتماع العالمي لمنظمة الصحة العالمية بشأن الأمراض غير السارية والصحة النفسية

تواصلت بفندق كمبنسكي لليوم الثالث على التوالي أعمال الاجتماع العالمي لمنظمة الصحة العالمية بشأن الأمراض غير السارية والصحة النفسية الذي تستضيفه السلطنة وتنظمه المنظمة لعدة أيام بدعم من وزارة الصحة ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون.

وقد اختيرت السلطنة ممثلة في وزارة الصحة لاستضافة هذا الحدث العالمي الهام نظراً لما حققته من نجاح في التعاون مع منظمة الصحة العالمية بشأن التصدي لمراحل الأمراض غير السارية، وتقديم نماذج لتمكين الجهات المعنية المتعددة على الصعيد العالمي في مجال الصحة، وبالتالي الإسراع في تنفيذ الاستجابات الوطنية للأمراض غير المعدية وحالات الصحة النفسية.

وقد تناولت جلسات أمس تحت مسمى (الحوكمة التعاونية للأمراض غير المعدية): عمل متعدد القطاعات ومتعدد الأطراف لتسريع الاستجابات على المستويات الاقليمية والقُطرية، التغلب على تحديات التنفيذ الوطنية: تحديد أولويات جدول أعمال البحوث المتعلقة بمعالجة الأمراض غير المعدية وتعزيز الصحة النفسية من منظور النظم الصحية، السياسات والممارسات المدعومة بالأدلة: تدشين النسخة الخاصة بالأمراض غير المعدية (BMJ) حول حشد المجتمع لتنفيذ الحلول المعنية بالوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها، اضافة الى مبادرة الصحة في المدن الحضرية .

أما برنامج اليوم فيتمثل في زيارات ميدانية، ندوة حول المبادرات القُطرية لمنع الانتحار، حلقة عمل لإشراك المجتمع ووسائل الاعلام في رفع مستوى الوعي حول الصحة النفسية، علاوة على ثلاثة اجتماعات اقليمبة يضم اولها جهات الاتصال في كلاً من وزارة الصحة والدول الأعضاء للمكتب الاقليمي لشرق البحر المتوسط، والاجتماع الثاني حول تسريع التقدم لتحقيق الهدف (3 ـ 4) في منطقة غرب المحيط الهادي، فيما سيكون الاجتماع الثالث مختصاً بمنطقة جنوب شرق آسيا.

يُعد هذا الحدث أول اجتماع عالمي بشأن الأمراض غير السارية منذ إعلان الأمم المتحدة الرفيع المستوى لعام 2018 بشأن الأمراض غير السارية وإعلان الأمم المتحدة الرفيع المستوى لعام 2019 بشأن التغطية الصحية الشاملة، وسيوفر الاجتماع منصة متقدمة لتمكين مختلف الجهات العاملة في مجال الصحة على الصعيد العالمي، وتسهيل عملها، وتوسيع نطاق العمل الوطني بشأن الأمراض غير السارية، مع ربط ذلك بخطة تحقيق غاية التنمية المستدامة التي تصبو إلى تخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية بمقدار الثلث بحلول عام 2030 وتعزيز الصحة النفسية.