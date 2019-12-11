“الإعلام” تستضيف المؤتمر الـ(٤٧) لإتحاد وكالات الأنباء العربية ١٥و١٦ ديسمبر الحالي

تستضيف وزارة الإعلام ممثلة في وكالة الأنباء العمانية يومي ١٥و١٦ ديسمبر الحالي المؤتمر الـ(٤٧) لإتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة الرؤساء والمدراء العامين الأعضاء في الاتحاد. يرعى حفل افتتاح المؤتمر معالي الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام.

ويبحث المؤتمر عدداً من الموضوعات والملفات الإعلامية التي تهم الدول الأعضاء في الإتحاد بالاضافة إلى الملفات الإدارية والمالية.

وتقام في إطار انعقاد المؤتمر جلسة حوارية حول (وكالات الأنباء في ظل مواجهة الأخبار الكاذبة وسياسات التضليل الإعلامي) بالإضافة إلى تنظيم معرض للصور يحكي التطور الذي تعيشه السلطنة في ظل العهد الزهر لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وكذلك بعض الصور التي تمثل التراث والثقافة في السلطنة ومناظر طبيعية.

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