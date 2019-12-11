الجيش السلطاني العماني يحتفل بيوم القوات المسلحة ويوم المتقاعدين بمسقط وظفار ومسندم

ـ الاحتفال جسّد التطور والتحديث والتنظيم والتدريب والتأهيل والتسليح الذي حضي به الجيش السلطاني العماني

احتفل الجيش السلطاني العماني صباح أمس بمناسبة ذكرى يوم القوات المسلحة والذي يوافق الحادي عشر من ديسمبر من كل عام، ويوم المتقاعدين الذي يوافق السابع من ديسمبر من كل عام.

رعى الفعالية معالي الدكتور مبارك بن صالح الخضوري المستشار الخاص لجلالة السلطان، وقد عكس الاحتفال الذي أقيم على ميادين الرماية بكتيبة تدريب قوات السلطان المسلحة بغلا بفقراته المتنوعة ما وصل إليه الجيش السلطاني العماني من تطور وتحديث، من حيث التنظيم والتدريب والتأهيل والتسليح؛ بفضل الرعاية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة ـ حفظه الله ورعاه.

بدأ الاحتفال بعزف السلام السلطاني، وأداء التحية لمعالي الدكتور راعي الحفل، بعد ذلك توالت فقرات الاحتفال، حيث شاهد معالي راعي الحفل والحضور نماذج من التمارين التدريبية والعروض العسكرية والمهارات الميدانية المتنوعة والتي أظهرت مدى الكفاءة القتالية والتدريبية التي يتمتع بها منتسبو الجيش السلطاني العماني، وفق منهج ورؤية عسكرية متطورة، كما شاهد الحضور عروض الفروسية والتقاط الأوتاد والتي قدمتها خيالة مدرعات سلطان عمان، وعرضاً آخر للقفز الحر قدمه فريق القفز الحر بمظلات سلطان عمان، واحتفاء بهاتين المناسبتين المجيدتين شاركت الفرقة الحماسية بعدد من الوصلات الفنية، وألقيت القصائد الشعرية الممجدة ليوم القوات المسلحة، كما قدمت موسيقى الجيش السلطاني العماني عدداً من المقطوعات الموسيقية العسكرية احتفاء بهذا اليوم الماجد، تلا ذلك عرض لعدد من الآليات العسكرية المتطورة والمعدات الحديثة المستخدمة في الجيش السلطاني العماني للذود عن حياض الخليج 365 وحماية مكتسباته وصون منجزاته.

وبهاتين المناسبتين المجيدتين، قام معالي الدكتور المستشار الخاص لجلالة السلطان راعي الحفل بتقليد ميدالية الخدمة الطويلة والسلوك الحسن لعدد من منتسبي الجيش السلطاني العماني تقديراً لجهودهم المختلفة، وتفانيهم في أداء الواجب الوطني المقدس.

حضر الاحتفال معالي الأمين العام بوزارة الدفاع، والفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، وقادة قوات السلطان المسلحة والجهات العسكرية والأمنية الأخرى، وعدد من المكرمين وأصحاب السعادة، وعدد من كبار الضباط وكبار الضباط المتقاعدين، وضباط قوات السلطان المسلحة والجهات العسكرية و الأمنية الأخرى، وجمع من مديري العموم ومديري الدوائر والجهات الحكومية وشيوخ وأعيان محافظة مسقط، وعدد من المتقاعدين، وضباط وضباط صف وأفراد الجيش السلطاني العماني.

* لواء المشاة (11) وقوات الفرق

احتفل صباح أمس بمحافظة ظفار كل من لواء المشاة (11) وقوات الفرق بالجيش السلطاني العماني بيوم القوات المسلحة الذي يوافق الحادي عشر من ديسمبر من كل عام، ويوم المتقاعدين الذي يوافق السابع من ديسمبر من كل عام، وذلك تحت رعاية معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية.

بدأ الاحتفال ـ الذي أقيم على ميدان الاستعراض العسكري ـ بقيادة قوات الفرق بمحافظة ظفار بعزف السلام السلطاني وأداء التحية لمعالي راعي الحفل، ثم توالت فقرات الاحتفال والتي اشتملت على عدد من العروض والمهارات العسكرية والمهنية التخصصية والروح المعنوية العالية التي جسدت المستويات العالية التي يتمتع بها منتسبو الجيش السلطاني العماني في ظل التطوير والتحديث الذي تنتهجه قيادة الجيش السلطاني العماني لإدامة مستوى الجاهزية القتالية والتدريبية لمنتسبيه وفق منظور عسكري وإستراتيجي، انطلاقاً من الفكر السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ القائد الأعلى للقوات المسلحة ـ حفظه الله ورعاه.

كما شاهد راعي الحفل والحضور عرضاً لابتكارات النادي العلمي بالجيش السلطاني العماني أظهر المستوى العلمي المتطور لمنتسبي الجيش السلطاني العماني من خلال عرضهم لعدد من الابتكارات العلمية العسكرية والتي عكست مدى الرعاية التي توليها قيادة الجيش السلطاني العماني في دعم البحث والابتكار العلمي العسكري، وسعيها لاكتشاف المواهب ودعم مهاراتها خدمة لمتطلبات العصر الحديث.

واحتفاء بهاتين المناسبتين المجيدتين قلّد معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية راعي الحفل ميدالية الخدمة الطويلة والسلوك الحسن لعدد من الضباط وضباط الصف وأفراد لواء المشاة (11) وقوات الفرق بالجيش السلطاني العماني، تقديراً لجهودهم المخلصة وتفانيهم في أداء الواجب الوطني.

حضر الاحتفال عدد من المكرمين وأصحاب السعادة، وقائد لواء المشاة (11)، وعدد من كبار ضباط قوات السلطان المسلحة والجهات العسكرية والأمنية الأخرى، وعدد من المسؤولين بالدوائر الحكومية بمحافظة ظفار، وجمع من منتسبي لواء المشاة (11) وقوات الفرق بالجيش السلطاني العماني، وعدد من الضباط وضباط الصف المتقاعدين، وعدد من طلبة المدارس.

* قطاع مسندم

كما احتفلت قيادة قطاع مسندم بالجيش السلطاني العماني صباح امس، بيوم القوات المسلحة الذي يوافق الحادي عشر من ديسمبر من كل عام، ويوم المتقاعدين الذي يوافق السابع من ديسمبر من كل عام، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية.

بدأ الحفل الذي أقيم بمقر قيادة قطاع مسندم بمحافظة مسندم بالسلام السلطاني والتحية العسكرية لمعالي الدكتور راعي الحفل، بعدها قدم طابور المشاركين على ميدان الاستعراض عرضا في فنون المشاة العسكرية جسد المستوى العالي والفني في التأهيل والتدريب الذي تنتهجه قيادة الجيش السلطاني العماني، كما شاهدوا استعراضاً لعدد من الآليات والمعدات والأسلحة مجسدة مستوى التطور والتحديث الذي حظي به الجيش السلطاني العماني، عقب ذلك عزفت موسيقى الجيش السلطاني العماني مقطوعات موسيقية عسكرية متنوعة، ثم ألقيت عدد من القصائد الشعرية التي تعبر عن المآثر الخالدة ليوم القوات المسلحة والفخر والاعتزاز بما تحقق من منجزات لقوات السلطان المسلحة ودورها الوطني المقدس وتشيد برجالها البواسل، وشاركت الفرقة الحماسية بالجيش السلطاني العماني بعدد من المقطوعات الفنية المتنوعة، وقدم فريق القفز الحر بمظلات سلطان عمان عرضاً للقفز الحر احتفاء بهاتين المناسبتين المجيدتين.

وفي إطار الاحتفال بيوم القوات المسلحة ويوم المتقاعدين قام معالي الدكتور راعي الحفل بتقليد ميداليات الخدمة الطويلة والسلوك الحسن لعدد من منتسبي قطاع مسندم، تقديراً لجهودهم المضنية، وتفانيهم المخلص في أداء الواجب الوطني المقدس.

حضر الاحتفال معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسندم، وعدد من المكرمين وأصحاب السعادة، وأصحاب الفضيلة القضاة، وأصحاب السعادة الولاة، وقائد قطاع مسندم، وعدد من كبار الضباط وضباط قوات السلطان المسلحة والجهات العسكرية والأمنية الأخرى، وجمع من مديري العموم ومديري الدوائر والجهات الحكومية، وشيوخ وأعيان المحافظة، وعدد من المتقاعدين، وضباط وضباط صف وأفراد قيادة قطاع مسندم بالجيش السلطاني العماني.