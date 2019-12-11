وزير التنمية الاجتماعية يستقبل ممثل المكتب شبه الإقليمي للسكان في السلطنة

استقبل معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية مساء أمس الأول بمكتبه بديوان عام الوزارة بمدينة السلطان قابوس سعادة/ آسر أحمد طوسون الممثل الإقليمي لمكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بمعيته الدكتورة منى عثمان الحاج خبيرة بصندوق الأمم المتحدة للسكان التي تزور السلطنة حالياً.

جرى أثناء اللقاء تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا التنموية وابرز إنجازات السلطنة في مجال التنمية الشاملة، كما اثنت الدكتورة منى الحاج على جهود السلطنة المبذولة في مجال حماية وتمكين المرأة واشادت بالخدمات الاجتماعية والصحية المقدمة في السلطنة.

حضر اللقاء عدد من المسؤولين بالوزارة المعنين بقطاع الرعاية الاجتماعية والتنمية الاسرية واللجنة الوطنية لشؤون الاسرة.

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