مكتب مجلس الشورى يعقد اجتماعه الثالث ويستعرض عددا من الموضوعات

ناقش مكتب مجلس الشورى صباح أمس العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والتي تصدرها المقترحات التي رفعها بعض أصحاب السعادة حول بعض الإجراءات الخاصة بعمل جلسات مجلس الشورى وقد اتخذ المكتب حيالها القرارات المناسبة.

كما نظر مكتب المجلس في عدد من الأسئلة المقدمة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس والموجهة إلى أصحاب المعالي الوزراء بشأن جملة من الموضوعات منها ما يتعلق ببرامج التدريب والتأهيل التي تقدمها الشركات العاملة في مجال النفط والغاز، ومنها ما تتعلق بتأخر تأهيل وتطوير الطرق العامة في بعض ولايات السلطنة، إضافة إلى عدد من الاستفسارات حول العديد من الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات بالسلطنة منها الزراعية والصحية والسياحية والصعوبات والمعوقات التي تحول دون اكتمالها.

جاء ذلك في اجتماع مكتب مجلس الشورى الدوري الثالث لدور الانعقاد السنوي الأول (2019 ـ 2020م) من الفترة التاسعة للمجلس (2019 ـ 2023م) برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب وسعادة الشيخ أمين عام المجلس.

كما تم خلال الاجتماع استعراض عضوية مجلس الشورى في الاتحادات والمجالس البرلمانية الإقليمية والدولية وتسمية عدد من أصحاب السعادة كأعضاء في تلك الاتحادات.

كما ناقش الاجتماع عدة رسائل واردة إليه من قبل بعض المؤسسات الخاصة منها رسالة الرئيس والمدير العام لشركة أوكسيدنتال حول رغبة الشركة تقديم عرض مرئي حول قطاع النفط والغاز لأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى.

أما في الشأن الخارجي فقد اطلع المكتب على رسالة البرلمان العربي والمتضمنة قرارات البرلمان العربي بشأن العديد من القضايا على الساحة المحلية والدولية، إضافة إلى رسالة سفارة السلطنة بالمملكة المغربية حول أعمال الندوة الدولية التي انعقدت بمجلس المستشارين بالرباط حول البرلمانات ورهانات الأمن الغذائي في الفترة من 31 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2019م، والمتضمنة ملخصاً لما جاء في الندوة وضرورة وأهمية التنسيق فيما يتعلق بجانب الأمن الغذائي وسبل تعزيزها.