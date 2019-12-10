أسعد بن طارق يستقبل المشاركين فـي الاجتماع العالمي لمنظمة الصحة العالمية

مسقط ـ العمانية:

استقبل صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد ـ نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان بمكتب سموه صباح أمس أصحاب السمو والمعالي وزراء الصحة ومعالي الدكتور مدير عام منظمة الصحة العالمية المشاركين في الاجتماع العالمي لمنظمة الصحة العالمية بشأن الأمراض غير السارية والصحة النفسية الذي استضافته السلطنة خلال الفترة من 9 إلى 12 من ديسمبر الجاري.

تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية، واستعراض أوجه التعاون الدولي القائم بين كافة المؤسسات الصحية الدولية وسبل تعزيزه وتطويره.

حضر المقابلة سعادة الدكتور محمد بن سيف بن سلطان الحوسني وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية وسعادة الدكتور علي بن طالب بن علي الهنائي وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط وأصحاب السعادة الأمين العام والمستشاران بمكتب سموه.

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ويستقبل سفير مملكة إسبانيا

مسقط ـ العمانية: استقبل صاحب السمـو السيـد أسعد بن طـارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان بمكتب سموه صباح أمس سعادة السفير خوسيه انطونيو بوردايو سفير مملكة إسبانيا المعين لدى السلطنة، للتوديع بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وقد أعرب سعادة السفير عن شكره لجلالة السلطان المعظم على الدعم الذي لقيه خلال فترة عمله بالسلطنة من قبل جلالته والحكومة والشعب العماني مما سهل له أداء مهامه، وعن تمنياته لجلالته بوافر الصحة والسعادة ومديد العمر وللسلطنة المزيد من التطور والنماء في ظل قيادة جلالته الحكيمة.

وأعرب صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد عن بالغ الشكر لسعادة السفير على جهوده التي بذلها في خدمة العلاقات بين البلدين، متمنيًا له دوام التوفيق، وللشعب الإسباني الصديق كل التقدم والازدهار.

حضر المقابلة أصحاب السعادة الأمين العام والمستشاران بمكتب سموه.