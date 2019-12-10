سلاح الجو السلطاني العماني يحتفل بيوم القوات المسلحة

اشتمل على عروض متنوعة وما وصل إليه السلاح من تطوير وتحديث

احتفل سلاح الجو السلطاني العُماني صباح أمس بيوم القوات المسلحة الذي يوافق الحادي عشر من ديسمبر من كل عام.

رعى الفعالية معالي الشيخ محمد بن عبدالله الهنائي مستشار الدولة.

أُستُهل الحفل الذي أقيم بقاعدة السيب الجوية بالسلام السلطاني، وأداء التحية العسكرية لمعالي الشيخ راعي الحفل، تلا ذلك عرض عسكري بالمشاة الصامتة قدمه المشاركون في الاحتفال من منتسبي سلاح الجو السلطاني العماني، بعدها قدمت فرقة موسيقى سلاح الجو السلطاني العماني عرضاً موسيقيًّا اشتمل على عدد من المعزوفات الموسيقية المتنوعة، كما شاهد معاليه والحضور عرضاً مظليًّا في سماء الاحتفال، قدمه فريق القفز الحر التابع لسلاح الجو السلطاني العُماني، ومرور بعض الطائرات المقاتلة في سماء ميدان الاحتفال، وقد عكس الاحتفال مدى القدرات العالية التي يتمتع بها منتسبو سلاح الجو السلطاني العماني، إلى جانب التطوير والتحديث في المعدات والآلات والأنظمة الحديثة التي تواكب ما وصلت إليه التقنيات المتقدمة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة ـ حفظه الله ورعاه.

وفي ختام الاحتفال قام معالي الشيخ مستشار الدولة والحضور بزيارة في المعرض الذي اشتمل على عرض عدد من الطائرات والأسلحة والمعدات الحديثة والمتقدمة التي تواكب متطلبات العصر الحديث، كما اشتمل المعرض على مجموعة من المعروضات التي تمثل أقسام السلاح ومهامها.

حضر المناسبة الفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، وقادة أسلحة قوات السلطان المسلحة والجهات العسكرية والأمنية الأخرى، وعدد من أصحاب السعادة، وعدد من كبار الضباط، وعدد من المتقاعدين من منتسبي سلاح الجو السلطاني العماني، وجمع من الضباط وضباط الصف والأفراد بسلاح الجو السلطاني العماني، وعدد من المدعوين، وعدد من طلبة وطالبات المدارس.