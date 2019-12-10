وفد من مجلس الشيوخ بجمهورية كازاخستان يزورجامع السلطان قابوس الأكبر ودار الأوبرا السلطانية ومتحف قوات السلطان المسلحة

قام صباح أمس وفد من مجلس الشيوخ برئاسة معالي بيكتاس بيلنزاروف نائب رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية كازاخستان والضيف والوفد المرافق له أمس بزيارة الى جامع السلطان قابوس الأكبر ودار الأوبرا السلطانية، وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية للسلطنة.

واستمع معالي الضيف والوفد المرافق له خلال زيارته لجامع السلطان قابوس الأكبر إلى شرحٍ عن تصاميم الجامع المعمارية وتاريخ بنائه والمرافق التي يضمها ومنها معهد العلوم الإسلامية والمكتبة وقاعة المحاضرات

واطلع الوفد خلال زيارته لدار الأوبرا السلطانية، على ما تحتويه الدار من مرافق تجهيزات حديثة، إضافة إلى التعرف برامجها على مدار العام وطبيعة العروض التي تقدمها والدور الذي تضطلع به في المجال الثقافي

كما قام بزيارة الى متحف قوات السلطان المسلحة، وقد اصطحبه مدير متحف قوات السلطان المسلحة برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة في زيارة شملت أروقة المتحف المتعددة، اطلع خلالها على المخطوطات والمجسمات التاريخية ذات العراقـة العمانية الدالة على فنـون العمارة المتنوعة بقلعة بيت الفلج، كما استمع إلى شرحٍ وافٍ عن التـطور الذي حظيت به قوات السلطان المسلحة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، القائد الأعلى للقوات المسلحة ـ حفظه الله ورعاه.

وفي ختام الزيارة سجل الضيف الزائر كلمة أعرب فيها عن سروره لما شاهده من تراث عسكري عريق، وما تزخر به السلطنة من إرث حضاري، وما تنعم به من مظاهر التقدم والنماء.

من جانب آخر سيغادر معالي نائب رئيس مجلس الشيوخ الكازاخستاني والوفد المرافق له البلاد اليوم، مختتماً زيارته الرسمية للسلطنة التي استغرقت عدة أيام.