اللجنة الاجتماعية بالدولة تناقش مقترحات دراساتها خلال دور الانعقاد الأول

عقدت اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة أمس اجتماعها الأول لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة. ترأس الاجتماع المكرم الدكتور أحمد بن علي العمري رئيس اللجنة وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة وعدد من موظفي الأمانة العامة.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها المقترحات المقدمة لها لدراستها خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة، إضافة إلى مراجعة الاختصاصات الحالية للجنة وإضافة ما يستدعي من اختصاصات جديدة تتطلبها المرحلة المقبلة، وتم كذلك مناقشة تشكيل لجان فرعية لأداء مهام اللجنة، علاوة على التصـديق على محضر الاجتماع الإجرائي للجنة.

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