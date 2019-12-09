بحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك بين السلطنة والبرازيل

استقبل معالي محمد بن ناصر الراسبي الأمين العام بوزارة الدفاع بمكتبه صباح أمس سعادة إدواردو بولسونارو رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب بجمهورية البرازيل الاتحادية والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حالياً.

وقد رحب معالي الأمين العام بوزارة الدفاع بالضيف البرازيلي، وتم خلال المقابلة تبادل وجهات النظر وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة سعادة سفير البرازيل المعين لدى السلطنة، وعدد من كبار ضباط قوات السلطان المسلحة.

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