الحرس السلطاني العماني يحتفل بيوم المتقاعدين

احتفل الحرس السلطاني العماني صباح أمس بيوم المتقاعدين الذي يوافق السابع من ديسمبر من كل عام.

رعى الحفل العميد الركن سالم بن علي الحوسني مدير عام العمليات والتدريب بالحرس السلطاني العماني.

بدأ الحفل الذي أقيم بقيادة الحرس السلطاني العماني بآيات من الذكر الحكيم، بعدها ألقى مدير الخدمات الاجتماعية وشؤون المتقاعدين كلمة أعرب من خلالها عن أهمية هذه المناسبة التي تُعد إحدى مكرمات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة ـ حفظه الله ورعاه ـ لرجاله البواسل، تقديراً لدورهم الجليل في خدمة الخليج 365، وجهودهم المضنية التي بذلوها أثناء خدمتهم في السلك العسكري، وتضحياتهم الجسام التي قدموها من أجل عزة هذا الخليج 365 وعلو مكانته وسمو شأنه.

وتعبيراً عن اعتزازهم بهذه المناسبة ألقى أحد الضباط المتقاعدين من الحرس السلطاني العماني كلمة أشاد فيها بحرص قيادة الحرس السلطاني العماني على الاحتفاء بهذه المناسبة والتواصل الدائم مع المتقاعدين، مؤكداً على أن التقاعد لا يعني الابتعاد عن ميادين العمل والعطاء، بل هو انطلاق إلى آفاق أرحب وأوسع للانتاج والسعي، لكسب مهارات أخرى في ميادين العمل الوطني.

بعدها استمع راعي المناسبة والحضور إلى بعض المعزوفات الموسيقية التي قدمتها موسيقى الحرس السلطاني العماني، كما اطلعوا على مادة مرئية جسدت ما شهده الحرس السلطاني العماني من تطوير وتحديث خلال أعوام النهضة المباركة تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة ـ حفظه الله ورعاه.

حضر الاحتفال عدد من كبار الضباط وضباط الصف والأفراد، وعدد من المتقاعدين بالحرس السلطاني العماني.