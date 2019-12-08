فهد بن محمود يستقبل الوزير الثاني للشؤون الخارجية والتجارة ببروناي دار السلام

مسقط ـ العمانية: استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء أمس معالي داتو سري ستيا الحاج محمد يوسف الوزير الثاني للشؤون الخارجية والتجارة ببروناي دار السلام – رئيس الجانب البروناوي في الاجتماع التشاوري التاسع عشر بين السلطنة وبروناي دار السلام، حيث نقل معاليه تحيات جلالة السلطان حاج حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم والتمنيات الطيبة لجلالته.

في بداية اللقاء تم استعراض شامل لعلاقات التعاون بين البلدين والرغبة المشتركة لتعزيزها في عدد من المجالات، حيث أشاد سموه بالخطوات التي تحققت في ذلك المسار بين الجانبين لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين، كما تم استعراض القضايا والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جانبه أعرب معالي الوزير الضيف عن اعتزازه والوفد المرافق بهذه الزيارة للسلطنة لما لها من إيجابيات، إلى جانب تفعيل الاتفاقيات الثنائية بين البلدين..

مؤكداً معاليه تقدير بلاده للسياسة الحكيمة المتوازنة التي تنتهجها السلطنة بقيادة جلالة السلطان المعظم ـ أبقاه الله ـ مما أكسبها احترام الجميع.

حضر المقابلة معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية.

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