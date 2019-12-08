السلطنة تشهد امطار غزيرة وجريان الاودية على معظم المحافظات المركز الوطني للانذار المبكر يحذر من المجازفة بعبور الاودية

التوقعات تشير الى تواصلها اليوم

مسقط ـ (الخليج 365): عبري ـ من سعيد الغافري وصلاح العبري: الرستاق ـ من سيف الغافري ومنى الخروصي: ينقل ـ من محمد العلوي: المصنعة ـ من خليفة الفارسي:

اوضح المركز الوطني للانذار المبكر من المخاطر المتعددة بان تاثيرات اخدود المنخفض الجوي الذي تتاثر به السلطنة منذ ايام من المتوقع ان يواصل تاثيراته اليوم على معظم محافظات السلطنة بامطار رعدية متفاوتة الغزارة مصحوبة برياح نشطة وتساقط لحبات البرد، مع نزول الاودية والشعاب .

حيث نبه المركز الوطني الى الرؤية الافقية ستكون ضعيفة اثناء هطول الامطار، كما نبه الى ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر اثناء عبور الاودية وعدم المجازفة، كما بين بان حالة البحر سيكون هائج الموج على معظم السواحل نتيجة لنشاط الرياح .

وشهدت معظم محافظات السلطنة امس هطول امطار رعدية متفاوتة الغزارة تواصلت منذ الصباح البكار الى المساء، حيث سالت العديد من الاودية بعدد من ولايات السلطنة .

وفي محافظ مسقط شهدت ولايات السيب وبوشر ومسقط ومطرح والعامرات وقريات امطار متفاوتة الغزارة، ادت الى جريات الشعاب وبعض الاودية، حيث تواصلت الامطار على فترات منذ الصباح ولغاية المساء .

*عبري

شهدت قرى ومناطق ولاية عبري منذ فجر أمس هطول أمطار متفاوتة الغزارة وجريان غزير للأودية والشعاب غمرت المزارع والبيوت والطرقات الواقعة على المنحدرات الجبلية ومساراتها، وسجلت ولاية عبري مؤشرات كبيرة في هطول الامطار التي صاحبها رعد وبرق، حيث توقفت الحركة المرورية في بعض الشوارع والطرقات الرئيسية، وتعاملت فرق الانقاذ التابعة للهيئة العامة للدفاع المدني والاسعاف بمحافظة الظاهرة وقيادة شرطة محافظة الظاهرة مع العديد من الحالات نتيجة غزارة وقوة الامطار والاودية والشعاب، وشكلت أودية الوادي الكبير ومقنيات وبلاد الشهوم والهجر ووادي العين وضم والمحيول ومجزي وظاهر الفوارس والصخبري مقياساً كبيراً من تدفقات المياه وفيضانات للسدود بالولاية، وغمرت مياه وادي الكبير أجزاء من الشارع المزدوج عبري مسكن بمنطقة كاواس والمرتفع، كما توقفت الحركة المرورية في عدد من قرى عبري، وقد أعلنت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الظاهرة في خبر لها لـ (الخليج 365) عن تعليق الدراسة في المدارس النظامية والمسائية نتيجة الاحوال الجوية التي تشهدها اجواء السلطنة.

*ينقل

كما هطلت أمطار على ولاية ينقل بمحافظة الظاهرة مصحوبة بالرعد والبرق والقرى التابعة للولاية يأتي ضمن تأثير السلطنة بالمنخفض الجوي الذي تمر به تراوحت بين المتوسطة والغزيرة على روؤس الجبال والشعاب المائية على جبال الحجر الغربي، حيث تواصل هطول الامطار بغزارة منذ الفجر وعلى أثرها جرت أودية صيع والراكي والشوعية وفلج السديريين والصفري .. وغيرها من الاودية، كما شهد جبل الحوراء هطول امطار غزيرة بدأت مع ساعات الصباح الباكر وتكونت الشلالات المائية من أعالي الجبل الذي يعد أعلى جبل في الولاية ونزلت الشعاب المائية مشكلة جداول مائية جعلها الله سقيا خير وبركة وأعم بنفعها البلاد والعباد.

*الرستاق

شهدت أمس ولاية الرستاق والقرى التابعة لها هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة منذ الصباح الباكر مع بداية تأثيرات أخدود المنخفض الجوي الذي تتأثر به أجواء السلطنة، وقد تركزت الأمطار على قرى مركز الولاية وقرى العراقي والجروف والغشب والوشيل وفلج الشراة والمسفاة والشبيكة والحزم وجماء وقرى وادي بني عوف وقرى وادي السحتن وحي السرح والدهاس وخفدي ويقاء والقبيل وسني وسيع ومري وقرى وادي بني هني أدت إلى جريان الشعاب والمسيلات الجبلية ووادي بني عوف ووادي السحتن ووادي بني هني وأودية سداق ومري ويقاء والقبيل والغريز والتي تصب كلها في مجرى وادي بني غافر، ونظرا لغزارة الأمطار فقد تم تعليق الدراسة في معظم مدارس الولاية، كما توقفت حركة المرور على طريق (الرستاق ـ عبري)، وكذلك طريق (الرستاق ـ العوابي)، كما شهدت قرى نيابة الحوقين ووادي الحيملي ووادي حاجر بني عمر هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة أدت الأمطار إلى جريان الشعاب والمسيلات الجبلية وجريان وادي الحوقين والحيملي والحاجر بغزارة.

وقد خرج الأهالي فرحين مستبشرين بهطول الأمطار والاستمتاع بالمشاهد الجميلة لتدفق الشلالات المائية ، جعلها الله أمطار خير وبركة وعمَّ بنفعها البلاد والعباد.

*المصنعة

كما هطلت صباح يوم أمس أمطار على قرى ولاية المصنعة تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة مما أدت الى تكون تجمعات مائية أمام أغلب المحلات التجارية بقرية الطريف وكذلك في الطرق الداخلية في بعض القرى، جعلها الله أمطار خير وبركة.