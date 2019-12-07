تكريم (76)من المشاركين بمركز سدادب لحفظ القرآن الكريم بعبري

عبري – من سعيد بن علي الغافري وصلاح بن سعيد العبري :

احتفل بجامع بلدة سدادب بولاية عبري أمس بتكريم 76مشاركا بمركز سدادب لحفظ القرآن الكريم والذي يشرف على تنظيمه فريق سدادب التطوعي للاعمال الخيرية برعاية سعادة الشيخ راشد بن سعيد الكلباني والي نزوى .وقام راعي المناسبة بتكريم 27طالبا من الذين شاركوا في المستوى الاول بحفظ جزء عم و37طالبا ممن شاركوا في المستوى الثاني بحفظ جزئين من سور عم وتبارك من القرآن الكريم و12طالبا ممن حفظوا أجزاء عم وتبارك والمجادلة في المستوى الثالث

وقال حميد بن مسعود الشملي رئيس فريق سدادب التطوعي للاعمال الخيرية بان المركز يحرص سنويا على اقامة العديد من المناشط الخيرية ؛ حيث اقيمت المسابقة بتاريخ 24من شهر اغسطس واستمرت الى يوم الثلاثين من نوفمبر الماضي كل يوم سبت من كل اسبوع بواقع 18اسبوعا ومن المؤمل بمشيئة الله. بان يبدأ الفصل القادم للمسابقة يوم السبت الثامن من فبراير من العام القادم وشهدت المسابقة في اعوامها الماضية اقبالا ومشاركة منقطعة النظير من ابناء بلدة سدادب والذين حرصوا على استغلال اوقات اجازاتهم بحفظ وتلاوة كتاب الله عز وجل ووجدنا تعاونا كبيرا من الاهالي لحث الابناء على المشاركة الفاعلة في المسابقة وبرامج المركز ومناشطه المختلفة .

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