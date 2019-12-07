المؤتمر السادس للجمعية الخليجية لجراحة السمنة يوصي باعتماد مراكز متخصصة لجراحة السمنة

في المحليات 8 ديسمبر,2019 نسخة للطباعة

في ختام أعماله بمسقط

خرج المؤتمر السادس للجمعية الخليجية لجراحة السمنة، والذي نظمته الرابطة العمانية لجراحة السمنة والامراض الايضية بعدد من التوصيات من اهمها: التدريب المستمر واعتماد مراكز متخصصة لجراحة السمنة يقلل بشكل كبير من المضاعفات المصاحبة واعتماد العمليات الجراحية المعتمدة عالمياً لعمليات السمنة ووضع الضوابط والقواعد لها بما يتوافق بالنظم المعتمدة عالمياً، كذلك وضع الحلول الجراحية للسمنة والحموضة المصاحبة لها والتوجه للحلول الاقل عرضة للحموضة أو التي تعالج الحموضة في نفس الوقت، كما اوصى المؤتمر بتفعيل السجل الاقليمي لتسجيل ومتابعة جراحات السمنة في المنطقة، ودراسة كل حالة على حدة واتباع المعايير المحلية والدولية في اختيار العملية المناسبة واشراك المريض في اتخاذ القرار ومتابعة كل المرضى من ناحية التغذية ووصف المكملات الغذائية وعمل الفحوصات اللازمة لتحديد مدة ونوعية هذه المكملات.

وكانت فعاليات المؤتمر استمرت ثلاثة أيام بفندق الشيراتون-مسقط، حيث شهدت مشاركة نحو (40) محاضراً من الخبراء والمتخصصين في مجال علاج وجراحات السمنة من دول مجلس التعاون وعدد من الدول العربية والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وجمهورية الهند، بالإضافة إلى محاضرين من داخل السلطنة، وشارك في المؤتمر ما يقارب من 200 مشارك من الكوادر الطبية ومن الفئات الطبية المساعدة من داخل وخارج السلطنة.

هدف المؤتمر الى التعريف بمرض السمنة وآثارها الجانبية المصاحبة وحلقة وصل ما بين أطباء وجراحي السمنة، ودراسة إحصائيات السمنة في المنطقة وطرح طرق الوقاية في التقليل من آثار مرض السمنة في المجتمع والفرد وطرح الحلول العلاجية للسمنة الطبية والجراحية، وكيفية جعل عمليات جراحة السمنة أكثر سلامة وأمانا، كذلك دراسة عمليات جراحة السمنة الجديدة ونتائجها مقارنة بعمليات جراحة السمنة القديمة الخروج بتوصيات مشتركة بين أطباء وجراحي السمنة.

وتمحورت المحاضرات العلمية المقدمة حول استعراض مسيرة العمليات في دول الخليج ومناقشة الشوط الكبير الذي قطعته كل دولة على حده، وايضاً مناقشة ما هي العملية المثلى في منطقة الخليج والسمنة وآثارها الجانبية والطرق الطبية غير الجراحية لمعالجة السمنة ومقارنة الطرق الطبية والطرق الجراحية والطرق الجراحية لمعالجة السمنة والمضاعفات المصاحبة المحتملة لعمليات جراحة السمنة والطرق الجراحية الجديدة لمعالجة رجوع زيادة الوزن، كذلك مشاكل التغذية ونقص الفيتامينات المصاحبة لجراحة السمنة وكيفية الوقاية منها.