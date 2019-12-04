الجيش السلطاني العماني ينفذ البيان العملي لتمرين (الحسم السريع/2) بالذخيرة الحية

جرت فعالياته في مناطق التدريب بسلاح الجو السلطاني العماني بجزيرة مصيرة

نفذ الجيش السلطاني العماني ممثلاً بلواء المشاة (23) صباح أمس البيان العملي لتمرين (الحسم السريع /2) بالذخيرة الحية، وبإسناد من سلاح الجو السلطاني العماني، والبحرية السلطانية العمانية، إلى جانب كل من مدرعات سلطان عمان، ومدفعية سلطان عمان، وذلك تحت رعاية اللواء الركن طيار مطر بن علي العبيداني قائد سلاح الجو السلطاني العماني، وبحضور اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني.

وقد جرت فعاليات البيان العملي الختامي في مناطق التدريب بسلاح الجو السلطاني العماني بجزيرة مصيرة، والذي نفذ خلاله المشاركون الخطط المرسومة له، وبما يحقق الأهداف التدريبية المتوخاة، والذي أظهر المشاركون فيه مستوى عاليا من الكفاءة والقدرات الدالة على مستوى التدريب والجاهزية، والقدرة على الانسجام في تنفيذ المهام باستخدام أحدث الأسلحة والمعدات.

وفي الختام قام اللواء الركن طيار قائد سلاح الجو السلطاني العماني راعي المناسبة والحضور بالاطلاع على المعرض المصاحب الذي أقيم على هامش التمرين، والذي اشتمل على معروضات للمعدات والآليات الحديثة المستخدمة في التمرين، والتي زودت بها وحدات الجيش السلطاني العماني، واستمع إلى شرح واف عنها.

يأتي تنفيذ مثل هذه التمارين في إطار الخطط التدريبية المستمرة التي تنتهجها قيادة الجيش السلطاني العماني لإدامة الجاهزية والكفاءة التدريبية لدى منتسبي الجيش السلطاني العماني، تحقيقاً للأهداف المرجوة، خدمة للوطن الغالي والذود عن حياضه الطاهرة.

وقد أشاد اللواء الركن طيار قائد سلاح الجو السلطاني العماني بالمستوى العام للتمرين والآلية المتبعة في تنفيذ العمليات التدريبية المشتركة، والتي من شأنها تعمل على الاستمرار في تطوير القدرات وتعزيز الكفاءة القتالية والجاهزية العملياتية للكوادر البشرية والفنية والأجهزة والمعدات، إضافة إلى تعزيز التدريب المشترك من أجل تحقيق التمازج وتبادل الخبرات أثناء تنفيذ العمليات المشتركة.

من جانبه أشاد اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني بمستوى أداء المشاركين من مختلف الأسلحة في فعاليات التمرين، الأمر الذي مكنهم من تنفيذ كافة المهام العملياتية المشتركة بمستوى متقدم أظهر مدى ما تلقوه من مهارات وقدرات تدريبية عالية، حاثّاً جميع المشاركين على الاستمرار في تقديم كل ما من شأنه أداء المهام والواجبات الوطنية التي يضطلعون بها حفاظاً على أمن البلاد واستقرارها.

حضر المناسبة عدد من كبار الضباط والضباط بقوات السلطان المسلحة، والجهات العسكرية والأمنية الأخرى.