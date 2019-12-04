عبري ـ من سعيد الغافري وصلاح العبري:

يتواصل العمل في تنفيذ مشروع سد للتغذية الجوفية بوادي الرحبة بجبل الكور بولاية عبري، والذي يأتي انشاؤه بجهود أهلية وبتكلفة تزيد عن مائة ألف ريال عماني وبإشراف من قبل وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه، وتستفيد منه قرى معول وعملاء وكبارة والقيع وسويداء الماء وعدد من القرى الأخرى والاستفادة من تجميع مياه الاودية والشعاب الواقعة على مساره ولسد نقص المياه فيها.

وقال يوسف بن علي الهنائي ـ أحد الاهالي القائمين على المشروع: إن تنفيذ المشروع جاء بعد اتفاق بين الاهالي ونظراً لقلة مناسيب المياه في الآبار والتي يعتمد عليها أغلب الاهالي في ري محاصيلهم الزراعية وتم اختيار موقع المشروع بعد الدراسات وموافقة واشراف جهات الاختصاص بوزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه بوادي الرحبة والذي يعد أحد أكبر الأودية في جبل الكور وهو احد المصادر الرئيسية للتغذية الجوفية للقرى التي تقع على سهل جبل الكور والقرى القريبة الاخرى والتي تعتمد على مصادر مياه الآبار في المزارع والاستعمالات الحياتية اليومية.

ومن المؤمل بمشيئة الله تعالى بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع أن تصل سعته التخزينية من المياه بأكثر من 25 ألف متر مكعب من مياه الاودية وتستفيد منه قرى معول بولاية بهلاء وعملاء وكبارة والقيع وسويداء الماء وبعض القرى القريبة منها بولاية عبري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تنفيذ مشروع سد للتغذية الجوفية بوادي الرحبة بجبل الكور بعبري بتكلفة تزيد عن مائة ألف ريال عماني... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.