الأمين العام لمجلس الدولة يبحث مع أمين عام مجلس الشيوخ التشيكي تعزيز التعاون البرلماني

التقى سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة أمس بسعادة جان فاركوفا أمين عام مجلس الشيوخ التشيكي، وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية لجمهورية التشيك بدعوة من مجلس الشيوخ التشيكي.

وقد رحب أمين عام مجلس الشيوخ التشيكي بسعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة والوفد المرافق له، مؤكداً أن الزيارة تفتح آفاقاً جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتدعم مجالات التعاون بين مجلس الشيوخ التشيكي ومجلس الدولة العماني.

فيما أبرز سعادة الدكتور الأمين العام خلال اللقاء حرص السلطنة على تطوير التعاون مع جمهورية التشيك، منوها بالآفاق الواعدة للتعاون بين البلدين في العديد من المجالات.

وأكد سعادته على الدور المهم للزيارات المتبادلة في توطيد العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين خاصة في المجالات البرلمانية، مشيراً في هذا الصدد إلى زيارة معالي رئيس مجلس الدولة الى جمهورية التشيك في شهر أبريل من العام الماضي، وزيارة معالي رئيس مجلس الشيوخ التشيكي والوفد المرافق له إلى السلطنة في شهر مارس من العام الحالي.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون المشترك خاصة في الجوانب البرلمانية.

كما التقى سعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة اليوم الثلاثاء بمدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية التشيكية بيتر هالدك، والذي أشاد بالعلاقات القائمة بين البلدين، وآفاق تطوير التعاون الثنائي بينهما في العديد من المجالات.

معرباً عن تقدير بلاده للدور الذي تقوم به السلطنة في تدعيم استقرار المنطقة، وإسهامها الإيجابي في جهود تعزيز السلم والأمن الدوليين.

من جانبه نوّه سعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة بالعلاقات القائمة بين السلطنة وجمهورية التشيك، وحرص البلدان على توسيع مجالات التعاون الثنائي بما يخدم مصالحهما المشتركة.

تم خلال اللقاء استعراض سبل تطوير العلاقات الثنائية بين السلطنة والتشيك، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وعلى صعيد متصل، اجتمع سعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة والوفد المرافق له، بعدد من مؤسسي الشركات التشيكية الدولية، حيث جرى التباحث حول الشراكات الاقتصادية والفرص الاستثمارية والتسهيلات التي تقدمها السلطنة للمستثمرين.

وكان سعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة قد وصل مساء أمس للعاصمة التشيكية براغ في زيارة رسمية لجمهورية التشيك تستغرق عدة أيام، ويضم الوفد المرافق لسعادته عدداً من المسؤولين والموظفين بالمجلس.