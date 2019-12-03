الأمير وليام دوق كامبريدج يصل السلطنة فـي زيارة تستغرق ثلاثة أيام

مسقط ـ العمانية: استقبل صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد مساء أمس صاحب السمو الملكي الأمير وليام دوق كامبريدج والوفد المرافق له لدى وصولهم مسقط في زيارة للسلطنة تستغرق ثلاثة أيام.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير وليام قد وصل إلى البلاد ظهر أمس، حيث كان في استقباله والوفد المرافق له لدى وصولهم مطار خصب معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسندم وسعادة السفير هيمش كاول سفير المملكة المتحدة المعتمد لدى السلطنة.

تأتي الزيارة في إطار العلاقات الثنائية المتينة التي تربط السلطنة والمملكة المتحدة، ودعمًا للتعاون القائم بينهما في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين الصديقين. كما قام صاحب السمو الملكي الأمير وليام (دوق كامبريدج) بزيارة قاعدة مسندم البحرية بمحافظة مسندم وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى السلطنة. وكان في استقباله لدى وصوله القاعدة اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية وعدد من كبار الضباط، كما كان في الاستقبال سعادة سفير المملكة المتحدة المعتمد لدى السلطنة، وملحق الدفاع البريطاني بسفارة المملكة المتحدة بمسقط. وقد رحب اللواء الركن بحري قائد البحرية السلطانية العمانية بسمو الأمير وليام متمنيًا له زيارة طيبة، ثم استمع الضيف إلى إيجاز عن المهام والواجبات الوطنية التي تضطلع بها قاعدة مسندم البحرية، ودورها الرائد في مراقبة وتنسيق عبور السفن وناقلات النفط العالمية وإرشادها عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، كما قام دوق كامبريدج الأمير ويليام بزيارة سفينة البحرية السلطانية العمانية ( الراسخ). وقد استمع صاحب السمو الملكي الأمير وليام إلى إيجاز عن الأدوار و الإسناد التنسيقي لأسطول البحرية السلطانية العمانية مع بحريات دول الإقليم خاصة تلك الأدوار المتعلقة بالتنسيق المشترك تجاه تأمين خطوط الملاحة الدولية، فضلاً عن الأعمال الإنسانية التي تسهم بها سفن البحرية السلطانية العمانية في المنطقة كأعمال الدعم الملاحي والإسناد الفني و عمليات البحث و الإنقاذ.