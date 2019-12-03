اللجان الدائمة بـ(الشورى) تناقش خطط عملها وبرامجها التنفيذية لدور الانعقاد السنوي الأول

في المحليات 4 ديسمبر,2019 نسخة للطباعة

عقدت اللجان الدائمة بمجلس الشورى أمس الأول اجتماعها الدوري الثاني لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة التاسعة (2023-2019م) وذلك لمناقشة خطط عملها وبرامجها التنفيذية لدور الانعقاد السنوي الحالي تمهيدا لإحالتها الى مكتب المجلس لإقرارها في إحدى جلسات المجلس المقبلة.

يأتي ذلك عملًا بأحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية بالمجلس والتي تنص على:(أن تحدد اللجان في بداية كل دور انعقاد عادي، في نطاق اختصاصاتها، الموضوعات التي تحتاج إلى دراسة وترتب أولويات دراستها خلال الدور، وتقدم بيانًا بذلك إلى الرئيس مشتملًا على خطة عمل وبرنامج تنفيذي محدد ليعرضه على المجلس لإقراره في أول جلسة تلي تقديم البيان إليه، ما أمكن ذلك، وتقدم كل لجنة للمكتب خلال دور الانعقاد تقريرًا شهريًا بسير أعمالها).

وتتولى لجان المجلس الدراسة وإبداء الرأي في السياسات والخطط والبرامج ودراسة الأنظمة القانونية ومشروعات القوانين ومقترحات مشروعات القوانين ومشروعات الاتفاقيات المحالة إلى المجلس كل لجنة حسب اختصاصاتها.

وفي هذا الإطار عقدت كل من اللجنة الصحية والبيئية، ولجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، ولجنة الشباب والموارد البشرية، ولجنة الأمن الغذائي والمائي، ولجنة الإعلام والثقافة، اجتماعاتها لدور الانعقاد السنوي الأول برئاسة أصحاب السعادة رؤساء اللجان وبحضور أعضائها لمناقشة وذلك لمناقشة مقترحات خطط عملها وبرامجها التنفيذية التي

ستعكف على دراستها ومناقشتها خلال الدور الحالي وبما يتناسب مع قضايا المجتمع ومستجدات المرحلة الحالية والمقبلة.

كما استعرضت اللجان أبرز الأعمال التي نفذتها خلال الفترة السابقة من حيث الدراسات التي عكفت عليها خلال أدوار انعقاد المجلس الأربعة، ومشاريع القوانين ومشاريع الاتفاقيات ومقترحات مشاريع القوانين والرغبات المبداة والبيانات الوزارية، بالإضافة إلى تقارير اللجان ومقترحات الأعضاء ورسائل المواطنين والمؤسسات الحكومية والخاصة، وكذلك أبرز الجلسات الحوارية والعروض المرئية والاستضافات التي قامت بها اللجان خلال الفترة الماضية ومنها الاستماع إلى مرئيات المعنيين وملاحظاتهم حول مختلف الموضوعات والتي ستساعدهم في بناء خطط عملهم لهذه الفترة.

إلى جانب ذلك استعرضت اللجان الدائمة بالمجلس خلال اجتماعاتها أبرز المستجدات المحلية ذات العلاقة باختصاصات اللجان الدائمة، والتي تلامس اهتمامات المجتمع في مختلف المجالات.

كما ناقشت لجنة التربية والتعليم العديد من الموضوعات المتعلقة بقطاع التربية والتعليم بالسلطنة منها تأخر رواتب المعلمين الجدد في المدارس وقررت اللجنة التواصل مع وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية للاستيضاح حول هذا الجانب، إضافة إلى مناقشة موضوع مشكلة حراس المدارس بنظام الأجر اليومي.

من جانب آخر ناقشت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية مرئياتها حول عدد من الموضوعات المحالة إليها من البرلمان العربي والمتعلقة بمشروع قانون استرشادي بشأن النقل في العالم العربي، ومشروع قانون استرشادي لشبكة أمان اجتماعي عربي، ورؤية البرلمان العربي بشأن مشروع الربط الكهربائي بين الدول العربية، إضافة إلى الإحاطة بعدد من مشروعات الاتفاقيات المحالة إلى اللجنة، منها مشروع اتفاقية النقل البري للركاب والبضائع على الطرقات بين حكومة السلطنة وحكومة الجمهورية التونسية، بالإضافة إلى مشروع اتفاقية عقد النقل البري الدولي للبضائع لعام 1956، والبروتوكول الإضافي للاتفاقية.