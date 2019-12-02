(الثقافة والإعلام والسياحة) بمجلس الدولة تناقش خطة عملها لدور الانعقاد السنوي الأول

عقدت أمس لجنة الثقافة والاعلام والسياحة بمجلس الدولة اجتماعها الثاني لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة.

واستهلت اللجنة اجتماعها باختيار المكرمة الدكتورة عائشة بنت حمد الدرمكية رئيسة للجنة.

واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على الدراسات التي عكفت عليها اللجنة في الفترات السابقة، كما ناقشت المواضيع التي ترغب اللجنة في دراستها خلال دور الانعقاد السنوي الحالي، إضافة الى استعراض اختصاصاتها الحالية وبحث إمكانية اختصاصات جديدة تتطلبها المرحلة المقبلة.

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