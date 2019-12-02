الجيش السلطاني العماني ينفذ البيان العملي لتمرين (الدرع الحصين/1)

نفذ الجيش السلطاني العماني ممثلاً بقوات الفرق صباح أمس البيان العملي لتمرين (الدرع الحصين/1)، وبإسناد من سلاح الجو السلطاني العماني، ولواء المشاة (11)، ومدفعية سلطان عمان، وهندسة قوات السلطان المسلحة. رعى الفعالية اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني، وبحضور عدد من كبار الضباط والضباط بقوات السلطان المسلحة، والجهات الأمنية الاخرى.

في بداية فعاليات التمرين اسمتع اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني والحضور إلى إيجاز عن المراحل التحضيرية للبيان الختامي وما اشتمل عليه من مراحل تعبوية صممت لتحقيق الأهداف التي من أجلها يتم تنفيذ هذا التمرين.

وقد جرت فعاليات البيان العملي الختامي في منطقة التديب المخصصة بمحافظة ظفار، والذي نفذ خلاله كافة الخطط التدريبية المرسومة له، وأظهر المشاركون فيه مستوى عالياً من الكفاءة عكست مستوى التدريب والجاهزية، والقدرة العالية على تنفيذ المهام العملياتية باستخدام أحدث الأسلحة والمعدات.

ويأتي تنفيذ هذه التمارين في إطار الخطط التدريبية المستمرة التي تنتهجها قيادة الجيش السلطاني العماني لإدامة الجاهزية والكفاءة التدريبية العالية لمنتسبي الجيش السلطاني العماني، تحقيقاً للأهداف المرجوة، خدمة للوطن الغالي والذود عن حياضه الطاهرة.

وفي ختام فعاليات التمرين أشاد اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني بمستوى أداء المشاركين من مختلف الأسلحة، الأمر الذي مكنهم من تنفيذ كافة المهام بكل كفاءة واقتدار، وأظهر المستوى التدريبي المتقدم ومدى استيعاب ما تلقوه من مهارات تدريبية عالية، حاثّاً جميع المشاركين إلى الاستمرار في تقديم كل ما من شأنه أداء المهام والواجبات الوطنية التي يضطلعون بها حفاظاً على أمن واستقرار البلاد.