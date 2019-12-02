في رده حول تقرير اللجنة الصحية والبيئية بالشورى: مجلس الوزراء يقرُّ قيام وزارة الصحة بالتنسيق مع...

في المحليات 3 ديسمبر,2019 نسخة للطباعة

استعراض رد مجلس الوزراء المتضمن تثمين توصيات اللجنة الصحية والبيئية بالمجلس حول أهمية الفحص المبكر لأمراض الدم الوراثية .. سؤال برلماني يستفسر عن أسباب تأخر الشركات الكبيرة في دفع مستحقات الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقد اطلع مكتب مجلس الشورى على رد مجلس الوزراء حول تقرير اللجنة الصحية والبيئية على الرغبة المبداة المقدمة بشأن إلزام إجراء الفحص الطبي للأمراض الوراثية قبل الزواج، حيث تضمن الرد تثمين مقترح مجلس الشورى وأقر قيام وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية ووزارة التربية والتعليم لإجراء الفحص المبكر لأمراض الدم الوراثية لطلبة وطالبات الدبلوم العام وأهمية قيام مجلس الشورى بتوعية المجتمع بهذا الشأن.

كما تم الاطلاع على رد مجلس الوزراء حول مرئيات مجلس الشورى حول مشروع اتفاقية التحالف العالمي للأراضي الجافة حيث تضمن الرد تقرير وزارة الزراعة والثروة السمكية حول مرئيات مجلس الشورى على مشروع الاتفاقية المذكورة.

جاء ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس الدوري الثاني لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة التاسعة (2019 ـ 2023م) وذلك برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.

وخلال الاجتماع، ناقش المكتب عدداً من الموضوعات وقرر إدراجها على جدول أعمال الجلسة القادمة للمجلس.

كما تم خلال الاجتماع النظر في السؤال الموجه إلى معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية حول التأثيرات الناجمة من تأخير الدفعات المالية للمستفيدين في الشركات الكبيرة المتعاقدة مع الحكومة وانعكاسها على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة الى ذلك اطلع أصحاب السعادة أعضاء المكتب على رد معالي الدكتور وزير النقل، رئيس مجلس إدارة مجموعة أسياد على طلب الإحاطة المتعلق بشركة عمان للحوض الجاف حيث تضمن الرد أسباب الخسائر التي عزتها الشركة لانخفاض معدل تحقيق أهداف المبيعات وعدم وجود مجموعة أو كيان صناعي بمنطقة الدقم وارتفاع الأيدي العاملة الثابتة.

كما تم الاطلاع على رد معالي الدكتور وزير النقل، رئيس مجلس إدارة مجموعة أسياد على السؤال الموجه اليه حول تقييم أداء العمليات التشغيلية بميناء صحار وأثرها على مؤشرات التجارة الخارجية للسلطنة.

حيث تضمن الرد توضيحا لمؤشرات الأداء من ارتفاع عدد السفن التي استقبلها الميناء متضمنا التأكيد بأنه يتم مناولة ما نسبته 80% من الصادرات والواردات للسلطنة، إضافة الى ذلك فقد تم الاطلاع أيضاً على رد معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم على تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى، حول نسيان طلاب المدارس في الحافلات المدرسية، حيث أفاد الرد بأنه سيتم الأخذ في الاعتبار بالتوصيات الواردة في التقرير.

أما في الشأن الخارجي، فقد تم استعراض عدد من المواضيع من ضمنها الاطلاع على رسالة الاتحاد البرلماني العربي حول التقارير المتضمنة وقائع الاجتماعات والتوصيات الصادرة عنها حيث تضمنت التقارير انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد في دورتها السادسة والعشرين التي عقدت بالمملكة الأردنية الهاشمية في شهر سبتمبر من العام الحالي، إضافة الى الاجتماع السادس للفريق القانوني المنبثق عن اللجنة التنفيذية والنتائج والتوصيات التي تمخضت عنها هذه الاجتماعات، كما تم الاطلاع على رسالة البرلمان العربي حول مشروع وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي. والاطلاع على رسالة البرلمان العربي حول مشروع وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، حيث تضمنت الرسالة طلب موافاة البرلمان العربي بملاحظات ومرئيات لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بالمجلس حول مشروع هذه الوثيقة قبل نهاية شهر ديسمبر 2019م، ليتسنى تضمينها خلال إعداد هذه الوثيقة في شكلها النهائي.