الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يلتقي وزير خارجية إيران

طهران ـ العمانية: التقى معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية اليوم معالي محمد جواد ظريف وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية بالعاصمة طهران.

تناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين السلطنة وإيران وآخر مستجدات التطورات في المنطقة بالإضافة إلى ملفات سياسية ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية معالي علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإيراني وبحث معه آفاق العلاقات بين السلطنة وإيران وسبل تطويرها.

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